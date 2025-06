“La doppia vita (segreta) dei Vip e non solo”: il libro-verità di Alessandra Hropich

Quando dire “no” costa tutto: lavoro, salute, ma non la dignità

“Sono viva. E forse è proprio questo il problema.” Con queste parole si apre La doppia vita (segreta) dei VIP e non solo, l’ultimo libro di Alessandra Hropich: un’opera intensa, autentica, che racconta anni di esperienze vissute dall’autrice nel mondo del lavoro, a contatto con uomini potenti e influenti. Non è un libro di scandali, ma una testimonianza lucida e coraggiosa, scritta da chi ha pagato un prezzo altissimo per aver detto “no”.

Nel libro, Hropich racconta episodi reali accaduti durante la sua lunga attività convegnistica in tutta Italia, nel corso della quale ha incontrato figure di alto profilo — pubblicamente rispettabili, ma spesso protagonisti, in privato, di comportamenti ambigui o inopportuni. Il tutto è narrato in rigoroso anonimato, con uno stile sobrio, privo di toni accusatori o sensazionalismi.

Accanto a uomini che hanno abusato della loro posizione, l’autrice ricorda anche “rari esemplari” di vera professionalità: uomini corretti, limpidi, che hanno rappresentato eccezioni preziose in un contesto spesso segnato da pressioni e manipolazioni.

Il titolo del libro richiama proprio quella doppia dimensione vissuta da molti: una facciata pubblica irreprensibile e una realtà privata fatta di richieste improprie, avances, tentativi di controllo. Ma è anche la doppia vita dell’autrice stessa, che ha dovuto imparare a convivere con il silenzio, la paura, l’isolamento professionale.

“Quei ‘no’ mi sono costati tutto”, afferma Hropich. “Ho perso opportunità, progetti, stabilità. Ma non la voce. Né la dignità”. Con La doppia vita (segreta) dei VIP e non solo l’autrice sceglie di raccontare, senza crociate né moralismi, ciò che ha vissuto in prima persona, nel tentativo di dare forma e senso a esperienze troppo spesso ridotte a sussurri.

La narrazione si muove tra confessione e riflessione sociale. “Non è un libro contro gli uomini — né contro le donne”, precisa. “È un racconto fedele di quanto accade ogni giorno a molte persone, soprattutto donne, che per conservare integrità e rispetto di sé rinunciano a tutto il resto.”

Oggi Alessandra Hropich è anche autrice della rubrica settimanale La Posta del Cuore sul giornale online www.cavalierenews.it, dove affronta con sensibilità e competenza tematiche relazionali, emotive e sociali. Le sue risposte nascono proprio da quella lunga esperienza di vita e resistenza: un bagaglio trasformato in strumento di aiuto per gli altri.

Nel libro, grande spazio è dato al tema della fragilità maschile nei rapporti affettivi, e alla mancanza di cura e autenticità nelle relazioni moderne. Un’opera che non si limita a denunciare, ma invita a guardare in profondità, a riconoscere le dinamiche sommerse, e a ritrovare consapevolezza.

La doppia vita (segreta) dei VIP e non solo è, prima di tutto, un atto di libertà. Un invito — per chi legge — a rompere il silenzio, a riconoscersi, a rinascere. E a non vergognarsi mai di essere vivi.

Il libro è disponibile su Youcanprint, Amazon, presso le principali librerie online e, su richiesta, nelle librerie fisiche.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it