A Pesaro buona la prima per il “Teatro in Piazza”

Il sindaco Biancani: “Oltre 300 persone presenti, un’occasione per far vivere il cuore della città”

PESARO – Grande successo per la prima di “Teatro in Piazza”, la kermesse delle compagnie amatoriali pesaresi che si esibiranno anche per tutti i successivi weekend di novembre nel palco della Biosfera, in piazza del Popolo.

“Tutt cuncen par rida insiem” è lo spettacolo del Teatro Accademia di Pesaro che ha davo il via, oggi pomeriggio, alla rassegna teatrale ad ingresso libero e gratuito: «Un grande successo che ha riunito oltre 300 persone, nella Piazza cuore della città – ha detto il sindaco Andrea Biancani, accompagnato dal vicesindaco Daniele Vimini e dall’assessore alle Associazioni e Volontariato Luca Pandolfi -. Ringrazio pubblicamente la presidente del Teatro Accademia, Brunella Quieti e la regista Danila Merloni per questi splendidi sketch comici, in italiano e in dialetto, che hanno fatto sorridere e divertire tutto il pubblico. In questo anno incredibile che ci vede celebrare il conferimento di Capitale italiana della cultura, abbiamo cercato di coinvolgere tutte le realtà culturali della città, tra cui anche il teatro amatoriale pesarese, che riveste un ruolo importante a livello nazionale, anche grazie al GAD, il Festival Nazionale d’Arte Drammatica più importante d’Italia».

Anche altre realtà culturali del territorio avranno l’opportunità di salire sul palco della Piazza «in occasione delle festività natalizie – ha annunciato Biancani -, periodo nel quale è previsto l’ampliamento e la copertura del palco nel quale, nel mese di dicembre, organizzeremo iniziative ed eventi rivolti a turisti e famiglie pesaresi. Una scelta, quella del Teatro in Piazza, che ci permette di far vivere il nostro bellissimo centro storico. Un’opportunità anche per tutte le attività della zona», conclude Biancani.

I prossimi appuntamenti del mese:

Domenica 10 novembre con compagnia La Piccola Ribalta che porta in scena: “Do rised in piazza…!”.

Sabato 16 novembre con la compagnia Teatro dei Bottoni che porta in scena: “Parole Migranti”.

Domenica 24 novembre con la compagnia Farò Follie che porta in scena: “In allegria la meglio terapia”.

