L’evoluzione del mercato del lavoro nel settore digitale, strategie e soluzioni formative

di GIUSEPPE GORGA

ANCONA – L’evoluzione del mercato del lavoro sta portando alla nascita di nuove professioni altamente specializzate, legate all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità e alla digitalizzazione. Euroformation, sempre attenta alle esigenze del mercato, ha identificato alcune delle figure professionali del futuro che avranno un impatto significativo in vari settori. Attraverso i suoi corsi online, Euroformation offre agli studenti l’opportunità di acquisire le competenze necessarie per inserirsi in queste professioni emergenti.

Tra queste figure la più importate, per prospettiva di impiego e opportunità di lavoro, è sicuramente la nuova figura del Cyber Security Manager nella Pubblica Amministrazione, figura strategica che ha il compito di proteggere le infrastrutture digitali e i dati sensibili gestiti dalle istituzioni pubbliche.

Il Cyber Security Manager deve possedere una serie di competenze tecniche, organizzative e gestionali in ordine alle quali la scuola Euroformation ha elaborato moduli formativi in grado di fare acquisite, ai discenti, competenze in sicurezza fisica e IT, come firewall, sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS), crittografia, gestione delle vulnerabilità.

Inoltre, ha predisposto moduli conformi agli standard internazionali e alle normative europee come il GDPR e la direttiva NIS. Una parte fondamentale di questa figura come normata da Euroformation consiste proprio nella capacità di saper valutare i rischi informatici, identificare le vulnerabilità dei sistemi della Pubblica Amministrazione e implementare misure di protezione adeguate.

La gestione del rischio, che è un processo continuo che include la prevenzione, il monitoraggio e la risposta agli incidenti e l’altro banco di prova sul quale Euroformation ha testo i moduli formativi per questa figura nella prospettiva di far acquisire competenze per definire e implementare le strategie di sicurezza informatica e la capacità di sviluppare politiche e procedure interne per la gestione sicura dei dati e delle infrastrutture e le pratiche di sicurezza.

Il SSM deve possedere, poi spiccate capacità relazionali e comunicative dovendo cooperare con le altre autorità di settore, agenzie di sicurezza e fornitori di servizi e garantire un’adeguata protezione delle infrastrutture. Inoltre il rispetto delle normative locali e comunitarie in materia di sicurezza informatica e la verifica che tutte le attività e i processi della Pubblica Amministrazione rispettino le normative sulla sicurezza informatica.

Il Cyber Security Manager nella Pubblica Amministrazione avrà un ruolo rilevante, data la trasformazione digitale in corso e l’aumento delle minacce informatiche che colpiscono gli enti pubblici. Le prospettive di carriera per questa figura sono molto promettenti, in quanto i governi stanno investendo fortemente nella protezione delle infrastrutture critiche e nella gestione dei dati sensibili dei cittadini.

Le opportunità di lavoro per il Cyber Security Manager nella Pubblica Amministrazione includono attività e competenze da spendere non solo presso gli enti pubblici nazionali, come Ministeri, Agenzie, ma anche a livello locale presso i Comuni, Regioni, ASL e scuole. Incarichi presso agenzie governative specializzate nella sicurezza cibernetica e collaborazioni inter-istituzionali con autorità di sicurezza cibernetica a livello europeo e internazionale, queste le opportunità di lavoro per questi nuovi professionisti che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), hanno visto aumentare la domanda e reso il Cyber Security Manager una delle figure più richieste e strategiche nel settore del mercato del lavoro nel pubblico.

Ma quella del SSM non è l’unica professionalità richiesta dal mercato del lavoro nel digitale in quanto altre figure sono richieste come avviene per il Salesforce Consultant, figura sempre più richiesta da aziende che utilizzano sistemi di Customer Relationship Management (CRM) per migliorare le relazioni con i clienti. Salesforce è uno dei CRM più diffusi al mondo, e la domanda di consulenti esperti continua a crescere.

Un Salesforce Consultant deve avere competenze in economia, ingegneria gestionale o informatica, oltre alla certificazione Salesforce, che è fondamentale per avanzare nella carriera. Si prevede che entro il 2026, l’ecosistema Salesforce creerà milioni di posti di lavoro a livello globale.

In Italia, un consulente guadagna mediamente 31.875 euro all’anno. E come quella dell’Ingegnere dell’Intelligenza Artificiale (AI) che sta rivoluzionando il modo di operare delle aziende, grazie all’automazione dei processi e all’incremento dell’efficienza. Un Ingegnere competente in Intelligenza Artificiale, sviluppa soluzioni basate su machine learning e deep learning, e per questo deve possedere solide competenze in matematica, statistica e programmazione che solo le scuole on line del settore riescono a garantire. Gli ingegneri AI junior in Italia possono guadagnare da 40.000 e 50.000 euro, mentre i profili senior raggiungono stipendi di 70.000 euro.

Euroformation, nel vasto panorama dell’offerta formativa è l’unico Network che offre corsi specifici in ognuno di questi ambiti, consentendo di acquisire le competenze necessarie per affrontare con successo le sfide del mercato del lavoro. Tutto ciò grazie a un Comitato Scientifico attento e a programmi formativi innovativi, la scuola prepara i suoi utenti a diventare protagonisti nel mondo del lavoro, con competenze che rispondono alle reali esigenze del mercato.

