La Publiesse Chiaravalle lotta nonostante le assenze, ma Sassari passa 23-29

Debutto perfetto per le ragazze dell’A2 femminile

CHIARAVALLE – In uno dei momenti (forse) più difficili della stagione, la Publiesse Chiaravalle di coach Andrea Guidotti tira fuori gli artigli, lotta su ogni palla e mette a dura prova le ambizioni della Raimond Sassari, compagine forte, esperta e con obiettivi importanti. I biancoblu, privi di Sanchez, Hammouda, Vichi e dei fratelli Cuello, se la giocano a viso aperto, cedendo solo nella ripresa. I sardi passano 23-29.

Spinti da un PalaSport ancora pieno in ogni ordine di posto, capitan Ceresoli e compagni disputano una della prime frazioni più belle della stagione. Sassari parte forte, ma i biancoblu ribattono colpo su colpo. Si viaggia punto a punto fino all’intervallo, Morettin si prende la squadra sulle spalle e, insieme a Vieira, gonfiano la rete più volte. Alla pausa lunga è 13-15. Il break di inizio ripresa è decisivo: gli ospiti ruggiscono tre volte, volano sul 13-18 e il divario diventa irrecuperabile, oltre che severo. Ciò nonostante, la Publiesse Chiaravalle non esce dalla partita, le rotazioni abbastanza limitate vengono colmate da grinta e abnegazione. Da parte di tutti. Sassari non mostra segni di cedimento, come da pronostico, e festeggia il successo, in una gara ben diretta dal tandem arbitrale.

Ora la sosta, dovuta agli impegni della Nazionale, si tornerà in azione sabato 16 novembre, in casa della capolista Conversano. Nel frattempo, la Publiesse Chiaravalle riabbraccerà Francisco Cuello, a sua volta di ritorno dall’esperienza in Nazionale Argentina U21. In attesa di recuperare l’infortunato Luca Vichi e di capire la reale entità dell’infortunio capitato a Martin Di Domenico ieri pomeriggio: incrociamo le dita, rivolgendo un abbraccio al nostro Martin. Ricarichiamo le pile adesso, ragazzi.

PUBLIESSE CHIARAVALLE-RAIMOND SASSARI 23-29 (13-15 p.t.)

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Morettin 5, Del Curto 2, M. Babbini, Ceresoli, Brutti, Vieira 8, Chiappini, Di Domenico 5, Verdino, Solustri, Sampaolo, Mandolini 1, J. Babbini, Ballabio, Santinelli 2, Mechri. All. Guidotti.

RAIMOND SASSARI: Pavani, Aldini 1, Nardin 5, Mura 1, Bronzo, Delogu 2, Coppola 3, Hamidovic 8, Bomboi, Spanu, Brzic 2, Miri, Codina 7. All. Laera.

ARBITRI: Carrino-Pellegrino.

NOTE: espulso Hamidovic al 35’02”.

——————————————————

SERIE A2 FEMMINILE – Debutto perfetto per le ragazze della Serie A2 Femminile. Le biancoblu, guidate da coach Santiago Romero, superano Conversano 36-26, dopo aver indirizzato la contesa già nella prima frazione. Chiusa avanti 18-12. Mattatrici dell’incontro Camila Carrizo e Valentina Bizzotto, autrici di 9 reti ciascuna. Romero ha alternato l’organico, offrendo minutaggio praticamente a tutto il roster. Attimi di paura per Agustina Cuello, vittima di un problema al ginocchio. Anche in questo caso, incrociamo le dita e attendiamo gli esami strumentali. Consapevoli dell’importanza in campo, e fuori, della nostra lottatrice argentina!

SERIE B – In mezzo a un pomeriggio “infinito”, sorridono anche i ragazzi della Serie B. Battuto il Cingoli nell’attesissimo derby valido per la seconda giornata. Buonissima la prestazione dei giocatori allenati da coach Salem Fradi, capaci di imporsi 33-22. Bene così, complimenti ragazzi!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it