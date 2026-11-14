Per tutta la notte i Vigili del fuoco impegnati a risolvere i danni causati dal maltempo / VIDEO

ANCONA – I Vigili del fuoco dei Comandi delle Marche sono intervenuti complessivamente 15 volte a causa delle avverse condizioni meteorologiche, nella fascia oraria compresa tra le 20 di venerdì 13 novembre e le 7 di sabato 14 novembre.

Nel dettaglio, in provincia di Ancona sono stati effettuati 3 interventi per la rimozione di alberi e rami caduti o presenti sulla sede stradale, nei comuni di Ancona, Montemarciano e Jesi.

In provincia di Ascoli Piceno le squadre sono intervenute 3 volte per danni causati dall’acqua nel comune di San Benedetto del Tronto.

In provincia di Macerata sono stati effettuati 2 interventi per la rimozione di alberi e rami caduti o presenti sulla sede stradale, nei comuni di Recanati e Matelica.

In provincia di Pesaro e Urbino sono stati effettuati 5 interventi per la rimozione di alberi e rami caduti o pericolanti, nei comuni di Pesaro e Macerata Feltria.

In provincia di Fermo, infine, sono stati effettuati 2 interventi per la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale, nei comuni di Sant’Elpidio a Mare e Porto San Giorgio.

Nel corso della notte, inoltre, il fiume Esino, nel tratto di Moie (Maiolati Spontini,AN), ha raggiunto il livello massimo di soglia idrometrica tra le ore 00:10 e le 02:30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Protezione Civile e il personale comunale per il monitoraggio e il controllo della situazione.

Nelle foto: un intervento effettuato dai Vigili del fuoco a Grottammare

QUI SOTTO un video:

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