Il tempestivo intervento dei Carabinieri porta all’arresto per lesioni a personale sanitario

ANCONA – La costante presenza sul territorio e la tempestività d’azione dei Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno consentito di neutralizzare nell’immediatezza una situazione di particolare tensione e pericolo, culminata con l’arresto in flagranza di un ventenne per il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria.

L’intervento è avvenuto intorno alle ore 22:00 della decorsa serata, quando i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona sono prontamente confluiti in Piazza Cavour a seguito della segnalazione di una aggressione in atto tra più individui. Sul posto gli operanti hanno individuato il giovane, residente in città e già gravato da precedenti di polizia, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici. Dopo aver dichiarato di essere stato vittima di un’aggressione da parte di soggetti ancora presenti e aver richiesto l’intervento del personale medico, alla vista dei soccorritori il giovane ha dato improvvisamente in escandescenze, scagliandosi sia contro i militari che contro i sanitari.

La prontezza operativa dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’aggressore in condizioni di sicurezza, consentendo al personale medico di sedarlo e di trasportarlo per le cure del caso presso l’Ospedale Regionale di Ancona.

La criticità si è tuttavia ripresentata all’interno del nosocomio, dove il ventenne ha aggredito improvvisamente un infermiere in servizio al Pronto Soccorso colpendolo violentemente con un pugno al volto e causandogli lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. La vigilanza costante e la ferma reazione dei Carabinieri hanno impedito conseguenze peggiori e portato all’immediato arresto del responsabile. L’arrestato è stato trattenuto e piantonato sotto vigilanza presso il Pronto Soccorso del nosocomio dorico.

L’episodio testimonia ancora una volta il ruolo fondamentale dell’Arma dei Carabinieri come presidio di legalità e scudo protettivo a difesa della collettività e degli operatori sanitari nell’esercizio delle loro delicate funzioni.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati