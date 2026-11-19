ANCONA – In occasione del Mese dell’Educazione finanziaria, la Sede di Ancona della Banca d’Italia, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Ancona Principale, ha organizzato un’iniziativa dal titolo “Le truffe nei pagamenti digitali. Come difendersi”.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, si terrà presso la Sede della Banca d’Italia (Piazza J.f. Kennedy, 9) venerdì 27 novembre (dalle 17.00 alle 19.00).

In un contesto caratterizzato da un utilizzo sempre più diffuso di pagamenti elettronici e servizi bancari digitali diventa fondamentale acquisire conoscenze e competenze che consentono di operare online in modo sicuro e consapevole. Comprendere il funzionamento degli strumenti di pagamento digitali, riconoscere le principali tipologie di truffe e adottare comportamenti adeguati a proteggere dati personali e risorse economiche rappresentano aspetti essenziali per esercitare una cittadinanza digitale responsabile.

Per partecipare all’iniziativa in oggetto è sufficiente scrivere a edufin.ancona@bancaditalia.it, indicando nome e cognome ed eventuale recapito telefonico. Sarà nostra cura dare conferma della prenotazione.

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