Una rete di 43 pubbliche assistenze, oltre 390mila ore di servizio e 5 milioni di chilometri l’anno

ANCONA – Andrea Sbaffo è stato confermato presidente di ANPAS Marche per il quadriennio 2026-2030. Al suo terzo mandato consecutivo, Sbaffo guiderà la rete di 43 Pubbliche Assistenze della Regione formate da Croci Gialle, Croci Verdi, Croci Bianche, Croci Azzurre e Pubbliche Assistenze Avis che, attraverso l’impegno di circa 4500 volontari, assicura ogni anno oltre 390mila ore di servizio e una media 5 milioni di chilometri percorsi: dall’emergenza-urgenza ai trasporti socio sanitari, fino alla protezione civile.

Numeri che restituiscono la dimensione di un presidio quotidiano per le comunità marchigiane. Dietro ogni ora di attività e ogni chilometro ci sono persone da soccorrere, pazienti da accompagnare alle cure, famiglie da sostenere e popolazioni da assistere nelle emergenze. È da questa responsabilità che prende avvio il nuovo mandato, chiamato a consolidare i servizi e ad affrontare le trasformazioni del sistema sanitario e dei bisogni sociali.

“La fiducia che mi è stata rinnovata è prima di tutto una responsabilità verso le associazioni, i volontari e le persone che ogni giorno si affidano a noi — dichiara il presidente Andrea Sbaffo —.I numeri straordinari dei nostri bilanci, con una media di 5 milioni di chilometri percorsi e centinaia di migliaia di ore di servizio ogni anno, raccontano chi siamo molto più delle parole: siamo la risposta concreta ai bisogni dei cittadini . Entriamo nel quadriennio 2026-2030 con la responsabilità di chi vuole guardare avanti. Abbiamo di fronte sfide importanti: ultimare la nostra nuova sede regionale che rappresenterà il quartier generale della rete e affrontare con determinazione il tema dei nuovi convenzionamenti con le aziende sanitarie territoriali, affinché il valore del volontariato e il lavoro delle nostre pubbliche assistenze siano sempre tutelati e valorizzati nel sistema pubblico; nei prossimi quattro anni continueremo a investire sulla formazione, sul potenziamento dei servizi di emergenza e trasporto socio-sanitario, delle attrezzature per la protezione civile e soprattutto sul protagonismo dei giovani, che consideriamo non solo il futuro, ma il “qui ed ora” del nostro movimento”.

Accanto al presidente Andrea Sbaffo è stato eletto vicepresidente Matteo Morelli. La Direzione è composta da Gilberto Belleggia, Michele Longo, Matteo Morelli e Andrea Sbaffo.

Il Consiglio regionale per il quadriennio 2026-2030 comprende: Gilberto Belleggia, Vittorio Cangini, Emanuele Del Moro, Erminio Filiaggi, Vinicio Franceschetti, Luciano Frittelli, Michele Longo, Luciana Marozzi, Matteo Maria Morelli, Leonardo Sagripanti e Andrea Sbaffo.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da Rosanna Porfiri, Emanuela Ranieri e Iano Verdacchia, con Massimo De Luce quale membro supplente. Del Collegio dei Probiviri fanno parte Elisabetta Bernacchini, Loris Signoracci e Vincenzo Stingone.

I dati consolidati nei bilanci sociali di ANPAS Marche restituiscono un’attività che integra soccorso sanitario, accompagnamento alle cure e assistenza nelle situazioni di maggiore fragilità. Un lavoro sostenuto dal volontariato, dalle competenze tecniche e dal radicamento delle associazioni.

La protezione civile rappresenta una componente fondamentale di questo impegno. Dall’alluvione che nel settembre 2022 ha colpito la Valle del Misa ai successivi interventi di assistenza alla popolazione, la struttura regionale, la colonna mobile e le Pubbliche Assistenze hanno messo a disposizione personale, mezzi e capacità operative, confermando l’importanza della preparazione e del coordinamento.

Accanto ai servizi di soccorso e assistenza sanitaria, ANPAS Marche ha sviluppato numerosi progetti di rilevanza sostenuti dalla Regione Marche, ampliando il proprio intervento nella prevenzione, nell’inclusione e nella partecipazione civica.

Tra questi ricordiamo “Facciamo Rete”, di cui il Comitato è stato capofila, ha promosso il coordinamento tra le realtà del Terzo Settore. A questo percorso si affiancano Lifegenz, Radici, Viridee e Riesco: iniziative che esprimono una visione del volontariato capace non soltanto di rispondere ai bisogni, ma anche di prevenirli e rafforzare i legami sociali.

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