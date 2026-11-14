Furti tra Ancona e Osimo, brillante operazione dei Carabinieri: due arresti in flagranza e refurtiva recuperata

OSIMO – Un’operazione condotta con tempestività, pervicacia investigativa e sprezzo del pericolo ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo di infliggere un duro colpo al fenomeno dei furti in abitazione. Nella serata di ieri, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini di nazionalità albanese, di 32 e 21 anni, entrambi residenti fuori provincia e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso, ricettazione, violenza, resistenza a pubblico ufficiale.

L’efficace dispositivo di controllo e contrasto ai reati predatori, predisposto sul territorio, è scattato a seguito di un prolungato e articolato servizio di osservazione e pedinamento. Nel pomeriggio, i militari avevano individuato i due sospettati mentre uscivano da tre stabili di Ancona (in zona Pinocchio), dove pochi minuti prima erano stati messi a segno tre distinti colpi all’interno di appartamenti. I Carabinieri hanno pedinato i malviventi senza mai perderne le tracce fino a sera, quando l’utilitaria a bordo della quale viaggiavano ha raggiunto il comune di Osimo, nei pressi del bed and breakfast dove i soggetti avevano trovato alloggio. Al momento dell’intervento per bloccare il veicolo, gli occupanti hanno tentato la fuga ma sono stati immediatamente bloccati.

Durante le concitate fasi del fermo, uno dei due arrestati ha opposto una violenta resistenza fisica nel disperato tentativo di fuggire, spintonando e aggredendo con forza i militari. Nonostante la ferma e improvvisa aggressione, i Carabinieri hanno mantenuto fermezza e lucidità operativa, riuscendo a immobilizzare definitivamente l’uomo.

La perquisizione personale e veicolare ha confermato il pieno successo dell’azione investigativa: i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 2.810 euro in contanti, svariati gioielli provento dei furti, nonché un cospicuo kit da scasso composto da 2 seghe circolari, 3 torce elettriche e diversi arnesi da effrazione, oltre a 5 telefoni cellulari con relative schede SIM. Gran parte dei preziosi recuperati è stata già riconosciuta e ricondotta a due delle vittime dei furti perpetrati nel pomeriggio.

Al termine delle formalità di rito e del fotosegnalamento, i due arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Ancona, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione sottolinea ancora una volta l’impegno costante, il coraggio e la prontezza operativa dei Carabinieri della Compagnia di Osimo, costantemente in prima linea nella tutela della sicurezza dei cittadini e nella salvaguardia della proprietà privata

Si precisa che le persone arrestate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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