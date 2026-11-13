Il Comitato regionale Marche in festa per la consegna delle benemerenze sportive / FOTO

Al PalaPrometeo Estra “L. Rossini” oltre 70 i riconoscimenti alle eccellenze sportive della Provincia di Ancona

ANCONA – Una grande Festa dello Sport e dei suoi valori più autentici ha animato oggi pomeriggio la Sala Conferenze “Terzo Censi” del Palaprometeo Estra “L. Rossini” di Ancona, dove è andata in scena la tradizionale cerimonia di consegna delle benemerenze e dei riconoscimenti al merito sportivo del CONI Marche.

Un appuntamento molto atteso che ha riunito dirigenti, tecnici, autorità e atleti del territorio dorico per celebrare l’eccellenza dello sport anconetano e provinciale, come sottolineato dal Presidente regionale, Fabio Luna, nel suo saluto introduttivo: “Siamo orgogliosi di celebrare ogni anno tutto il movimento sportivo marchigiano. È una realtà in costante evoluzione, che continua a mantenere numeri importanti delle società e dei tesserati ma, al contempo, taglia traguardi sempre più prestigiosi nei risultati agonistici nazionali e internazionali. Il lavoro sinergico di società, tecnici e dirigenti del nostro territorio sta fornendo un contributo fondamentale all’espansione e all’eccellenza dello sport a livello locale e anche nazionale”

Sulla medesima lunghezza d’onda il benvenuto del Delegato CONI Ancona, Andrea Pietroni, che in questa occasione ha ricevuto anche la prestigiosa Stella d’Oro al merito sportivo, che si è soffermato sia sull’importanza fondamentale della pratica sportiva come strumento di crescita, inclusione sociale e promozione del benessere psicofisico dei cittadini, ma anche sul livello agonistico del movimento sportivo provinciale, capace di portare lustro a tutta la comunità marchigiana in campo nazionale e internazionale.

L’evento, presentato dal giornalista Andrea Carloni, già Presidente USSI (Unione Stampa Sportiva) Marche, ha visto sfilare sul palco i protagonisti assoluti della stagione: dalle massime onorificenze al merito sportivo e al valore atletico fino ai premi speciali, intitolati alla memoria e ai riconoscimenti dedicati a giudici, arbitri e società che quotidianamente tengono alto il nome dello sport per un totale di 72 assegnazioni.

“Ancona e la sua area metropolitana vogliono dare un contributo sempre più importante alla crescita dello sport regionale – ha sottolineato Giovanni Zinni, Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Ancona – E’ con grande orgoglio che porto il saluto della Città di Ancona a questa straordinaria platea di stelle dello sport. Lo sport è stato ed è tuttora un elemento fondamentale anche per il cammino della nostra città verso il 2028, anno che la vede Capitale della Cultura. Voglio ribadire la nostra gratitudine verso tutti gli attori del movimento sportivo marchigiano ma soprattutto al CONI Marche, che è un faro imprescindibile per lo sviluppo del settore”.

“Credo di poter dire, con orgoglio, che lo sport è uno dei fattori che guidano la crescita della nostra Regione – ha detto Tiziano Consoli, Assessore Regionale allo Sport – Il movimento non cresce solo in termini di praticanti ma anche per il numero dei grandi eventi e per l’accessibilità dello sport di base. Un sentito ringraziamento al CONI Marche, che svolge un ruolo fondamentale nella promozione di tutti gli aspetti dello sport regionale”.

Ben 17 le Stelle al Merito Sportivo CONI, di cui 2 d’oro (Andrea Pietroni e A.S.D. Judo Sakura Osimo), 7 di Argento

(Vittorio De Salsi (Nuoto), Silvano Fabrizi (Scherma), Luigi Innocenzi (Panathlon), Giorgio Sartini (Fair Play), A.S.D. Conero Karate Team (Karate), A.S.D. Gruppo Sportivo Pianello (Ciclismo), A.S.D. Tiro a Segno – Sezione Nazionale Jesi (Tiro a Segno); 8 di Bronzo (Fausto Aitelli (Nuoto), Paolo Barca (Karate), Leonello Cori (Bocce), Eugenio Fanini (Vela), Angelo Galante (Calcio a 5), Mario Pizzi (Pesca Sportiva), Giammario Schippa (Calcio), U.S. Filottranese A.S.D. (Calcio).

Atmosfera sfavillante con la consegna dei Diplomi al Merito Sportivo del CONI Ancona anche ad alcuni protagonisti della recente storia a cinque cerchi. Non presenti in sala per concomitanti impegni agonistici, il fiorettista Tommaso Marini, il velocista Simone Barontini e le medaglie olimpiche Sofia Raffaeli (Ginnastica) e Gianmarco Tamberi (Salto in alto), sono stati celebrati dalla platea con grandi applausi.

Come ogni anno, il Comitato Regionale ha assegnato i suoi due premi speciali: il

Premio “Terzo Censi” – Atleta Esemplare è andato a Loris Quarta (Tiro a Segno; las rappresentativa regionale di giovanile di Pallamano è stata premiata per la sua performance all’edizione estiva del Trofeo CONI.

Al giornalista Paolo Papili è andato invece l’ambito Pennino d’Oro dell’USSI Marche.

Tutti i premiati dell’edizione odierna

STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO

Andrea Pietroni (CONI)

(CONI) A.S.D. Judo Sakura Osimo (Judo)

STELLE D’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO

Vittorio De Salsi (Nuoto)

(Nuoto) Silvano Fabrizi (Scherma)

(Scherma) Luigi Innocenzi (Panathlon)

(Panathlon) Giorgio Sartini (Fair Play)

(Fair Play) A.S.D. Conero Karate Team (Karate)

(Karate) A.S.D. Gruppo Sportivo Pianello (Ciclismo)

(Ciclismo) A.S.D. Tiro a Segno – Sezione Nazionale Jesi (Tiro a Segno)

STELLE DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO

Fausto Aitelli (Nuoto)

(Nuoto) Paolo Barca (Karate)

(Karate) Leonello Cori (Bocce)

(Bocce) Eugenio Fanini (Vela)

(Vela) Angelo Galante (Calcio a 5)

(Calcio a 5) Mario Pizzi (Pesca Sportiva)

(Pesca Sportiva) Giammario Schippa (Calcio)

(Calcio) U.S. Filottranese A.S.D. (Calcio)

PALME DI BRONZO AL VALORE TECNICO

Marco Belardinelli (Ciclismo)

(Ciclismo) Bruno Maggetti (Judo)

MEDAGLIE D’ORO AL VALORE ATLETICO

Luca Bassani (Pesca Sportiva e Attività Subacquee)

(Pesca Sportiva e Attività Subacquee) Manuela Pasquali (Pesca Sportiva e Attività Subacquee)

MEDAGLIE D’ARGENTO AL VALORE ATLETICO

Alessio Piergigli (Sport Rotellistici)

MEDAGLIE DI BRONZO AL VALORE ATLETICO

Giada Al Halwani (Taekwondo)

(Taekwondo) Alessandro Anderlucci (Aeronautica)

(Aeronautica) Gianmarco Bailetti (Badminton)

(Badminton) Simone Barontini (Atletica Leggera)

(Atletica Leggera) Sofia Caprini (Twirling)

(Twirling) Maddalena Cini (Tennis)

(Tennis) Francesca Cristalli (Handball)

(Handball) Lucrezia Fioretti (Twirling)

(Twirling) Elvis Fusco (Pesca Sportiva e Attività Subacquee)

(Pesca Sportiva e Attività Subacquee) Lay Giannini (Ginnastica)

(Ginnastica) Simone Mimotti (Pesca Sportiva e Attività Subacquee)

(Pesca Sportiva e Attività Subacquee) Alessandro Ragaini (Nuoto)

(Nuoto) Esperanza Felicia Rivera Ventura (Handball)

(Handball) Christian Santinelli (Taekwondo)

(Taekwondo) Alessia Sturari (Taekwondo)

(Taekwondo) Vanessa Tittarelli (Sci Nautico e Wakeboard)

(Sci Nautico e Wakeboard) Roberta Velieri (Handball)

PREMI C.O.N.I. Comitato Regionale Marche

Premio “Terzo Censi” – Atleta Esemplare: Loris Quarta (Tiro a Segno)

Loris Quarta (Tiro a Segno) Trofeo CONI (Edizione estiva): Pallamano

PREMI C.O.N.I. Comitato Provinciale Ancona

Diploma al Merito per Giudici – Arbitri: Stefano Campana (Cronometristi) Marco Vita (Pallacanestro)

Diploma al Merito Sportivo: Tommaso Brugnami (Ginnastica Artistica) Giada Catena (Calcio) Mya Ciccarelli (Calcio) Lorenzo Ciprietti (Bocce) Luca D’Andreis (Judo) Matteo Fabiani (Danza Sportiva) Medea Falcioni (Vela) Andrea Mario Filigheddu (Sport Equestri) Emiliano Lo Pinto (Taekwondo) Tommaso Marini (Fioretto) Luca Massi (Ruzzola) Leandro Aussibio Mosca (Pallavolo) Destiny Omodia (Atletica Leggera) Valentina Orlandi (Sport Rotellistici) Anna Pelusi (Nuoto) Riccardo Petrilli (Flag Football) Nicola Principi (Bocce) Sofia Raffaeli (Ginnastica Ritmica) Alessandro Ragaini (Nuoto) Sofia Roberto (Danza Sportiva) Andrea Russo (Sport Equestri) Gianmarco Tamberi (Atletica Leggera) Alexia Maria Tibulca (Tiro a Segno) APD Pallamano Camerano (Pallamano) A.S.D. Vela Nuoto Ancona (Pallanuoto) Bocciofila Castelfidardo A.S.D. (Bocce) Lega Navale Italiana Sezione Ancona (Vela) Sef Stamura Vela (Vela)

Pennino d’Oro: Paolo Papili



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