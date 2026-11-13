Oltre l’abbandono delle case, la svolta di Terre Roveresche

Come l’Art. 42 della Costituzione restituisce valore al territorio. A Orciano il Vicepresidente Emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena

TERRE ROVERESCHE – Il regolamento del Comune di Terre Roveresche per acquisire al patrimonio pubblico gli immobili privati in stato di abbandono e di degrado e poi proporli al prezzo simbolico di 1 euro con l’impegno dell’acquirente di ristrutturarli e adibirli ad abitazione o ad attività commerciali o artigianali, sarà al centro di un importante seminario di approfondimento con il Vicepresidente Emerito della Corte Costituzionale prof. Paolo Maddalena.

Il convegno, aperto al pubblico, si terrà giovedì 19 novembre alle 16 alla sala consiliare del Municipio di Orciano, in corso Matteotti. Titolo “Oltre l’abbandono, la svolta di Terre Roveresche”: come l’art. 42 della Costituzione restituisce valore al territorio, dieci anni di un unicum italiano.

Il regolamento, infatti, è ispirato all’art. 42 della Carta Costituzionale, che al secondo comma recita: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco Antonio Sebastianelli, che è stato artefice di questa modalità operativa fin dal 2016, quando era primo cittadino di San Giorgio di Pesaro.

Seguirà la relazione introduttiva e il focus tecnico-giuridico da parte dell’avvocato Valentina Rocchetti, che relazionerà sull’”Architettura giuridica del modello pilota: dieci anni di istruttoria sull’efficacia precettiva dell’art. 42 della Costituzione nell’acquisizione coattiva al patrimonio comunale”.

Durante il seminario è previsto anche un contributo del magistrato Luigi De Magistris, ex europarlamentare europeo ed ex sindaco di Napoli.

Alle 16,45 la lectio magistralis del professor Paolo Maddalena: “La funzione sociale della proprietà e il recupero dei beni in stato di abbandono nella dottrina costituzionale”.

Al termine il dibattito. Modererà il dottor Samuele Mascarin.

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