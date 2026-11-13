Fano, incidente in via Gabrielli tra un’auto ed un autobus di linea: non risultano feriti

FANO – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 7:45, in via G. Gabrielli, all’altezza del civico 13. Coinvolti un’Audi Q3, condotta da una quarantenne fanese, e un autobus di linea Adriabus, alla cui guida si trovava un uomo nato nel 1974. Al momento non risultano persone ferite.
Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura percorreva via Gabrielli in direzione mare-monte quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta, urtando frontalmente l’autobus. Quest’ultimo era fermo alla fermata per consentire la discesa dei passeggeri.
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Fano per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
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