Scontro in A14 tra un camion ed un’auto, un ferito trasportato a Torrette

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 8:00 al km 171+400 dell’autostrada A14, per un incidente stradale che ha coinvolto un autotreno e un’autovettura alimentata a GPL.

La squadra di Fano ha collaborato con il personale sanitario per le operazioni di estricazione del conducente dell’autovettura, successivamente trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza.

I Vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Per consentire le operazioni di soccorso, l’autostrada è stata completamente chiusa al traffico in direzione nord.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia autostradale.

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