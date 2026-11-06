Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Scontro in A14 tra un camion ed un’auto, un ferito trasportato a Torrette

Diwww.laltrogiornale.it

6 Novembre 2026

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 8:00 al km 171+400 dell’autostrada A14, per un incidente stradale che ha coinvolto un autotreno e un’autovettura alimentata a GPL.
La squadra di Fano ha collaborato con il personale sanitario per le operazioni di estricazione del conducente dell’autovettura, successivamente trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza.
I Vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
Per consentire le operazioni di soccorso, l’autostrada è stata completamente chiusa al traffico in direzione nord.
Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia autostradale.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CHIARAVALLE IN PRIMO PIANO POLITICA

Il Circolo Molinelli: “Chiaravalle continua a non avere un vero Piano della mobilità comunale”

5 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Un morto ed un ferito in un tragico incidente tra Fano e Pesaro

5 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

A Osimo controlli notturni dei Carabinieri, deferito 25enne trovato in possesso di un coltello

5 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Scontro in A14 tra un camion ed un’auto, un ferito trasportato a Torrette

6 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it
CHIARAVALLE IN PRIMO PIANO POLITICA

Il Circolo Molinelli: “Chiaravalle continua a non avere un vero Piano della mobilità comunale”

5 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Un morto ed un ferito in un tragico incidente tra Fano e Pesaro

5 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

A Osimo controlli notturni dei Carabinieri, deferito 25enne trovato in possesso di un coltello

5 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.