Il Circolo Molinelli: “Chiaravalle continua a non avere un vero Piano della mobilità comunale”

CHIARAVALLE – Dal Circolo Molinelli di Chiaravalle riceviamo: “Nel programma elettorale del 2023 Cristina Amicucci al punto 1.2.2 “Urbanistica e mobilità”, si leggeva: “Il Comune di Chiaravalle non è dotato di un Piano della mobilità. […] Ora è necessario riprendere in mano la pianificazione della viabilità e degli spostamenti nel nostro Comune come base per qualsiasi scelta futura”.

A distanza di oltre tre anni, però, il nodo principale rimane ancora aperto: Chiaravalle continua a non avere un vero Piano della mobilità comunale. E nel frattempo traffico, qualità dell’aria e trasformazioni urbanistiche rendono quella pianificazione ancora più urgente. Questo argomento messo al centro del programma lo fa diventare tutto tranne che una promessa marginale.

Il programma individuava anche le strade maggiormente interessate dai problemi di traffico — via Verdi, via Pace, via Gramsci, viale Marconi, via F.lli Rosselli e altre arterie cittadine — e spiegava che una pianificazione generale dei flussi avrebbe dovuto costituire la base per affrontare i problemi di pedoni, ciclisti e automobilisti.

La logica indicata era altrettanto precisa: prima raccogliere dati sui flussi di traffico, poi affidarsi a pianificatori e ingegneri esperti e, sulla base dei risultati, decidere come intervenire sulla viabilità.

In linea di massima quello già fatto nell’ormai lontano 2011 con il piano della Mobilità, già in possesso al Comune di Chiaravalle, redatto dalla TRT di Milano. Un documento nel quale erano stati raccolti e analizzati i dati relativi al traffico cittadino, individuando anche soluzioni strutturali finalizzate a migliorarne la gestione e la fluidità.

Il tema non è rimasto confinato al programma elettorale. Nel luglio 2024, intervenendo pubblicamente sul progetto del Parco Allende, la sindaca Cristina Amicucci e l’assessore Andrea Alcalini tornarono proprio sulla necessità di uno studio complessivo della mobilità urbana. [QdM 1 luglio 2024]

In quell’occasione sostennero che Chiaravalle aveva bisogno di un nuovo ed esaustivo studio della mobilità e comunicarono di essere in attesa dell’esito di un bando regionale per ottenere risorse destinate alla redazione di un PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. L’obiettivo dichiarato era utilizzare i risultati del piano per capire come gestire la viabilità cittadina nel suo complesso, e non soltanto il problema di corso Matteotti.

Dunque, su un punto almeno, non ci sono equivoci: la stessa amministrazione ha riconosciuto che per affrontare seriamente il problema della mobilità serviva una pianificazione complessiva.

Che cosa è stato fatto nel frattempo? Un attraversamento pedonale, una ZTL, un nuovo parcheggio, una strada asfaltata o una modifica alla circolazione possono certamente essere utili. Ma non sono, da soli, una politica della mobilità.

Nel frattempo il traffico resta un problema quotidiano

Chi attraversa Chiaravalle quotidianamente conosce bene la situazione: nelle ore di punta alcune arterie cittadine diventano particolarmente congestionate e il traffico si concentra proprio lungo quelle strade che il programma elettorale aveva già individuato come problematiche.

Quando un veicolo rimane fermo o procede lentamente nel traffico, continua a emettere sostanze inquinanti. Per questo una politica della mobilità è strettamente legata ad una politica ambientale.

Nel 2023 la centralina di Chiaravalle ha registrato una concentrazione media annuale di PM10 pari a 32 μg/m³, il valore più elevato tra le stazioni della rete regionale in quell’anno, pur rimanendo entro il limite annuale previsto dalla normativa. ARPAM ha precisato che il dato è stato influenzato anche dai lavori di escavazione legati al raddoppio della SS76 in zona Falconara Marittima e dalle condizioni orografiche e meteorologiche che favorivano il trasporto delle polveri verso Chiaravalle. [tab. 3 del Report Regionale della qualità dell’aria 2023]

Nel febbraio 2025, inoltre, ARPAM segnalò alcuni superamenti del limite giornaliero del PM10 anche nella stazione di Chiaravalle, nell’ambito di un episodio regionale di aumento delle polveri sottili. [ARPAM Marche del 25.02.2025 Aumento dei livelli di polveri sottili]

Ancora più significativo è il quadro regionale più recente: la Regione Marche ha riferito che nella zona costiera e valliva la centralina Chiaravalle/2 è stata l’unica, nell’ultimo triennio considerato, a superare la soglia di valutazione superiore per il PM2,5. [Comunicazione ufficiale della Regione Marche dell’08 luglio 2025]

Questo non significa, naturalmente, che tutto l’inquinamento di Chiaravalle sia attribuibile al traffico automobilistico. Sarebbe una conclusione che i dati disponibili non consentono di sostenere. Significa però che traffico, qualità dell’aria e pianificazione urbana sono problemi che devono essere affrontati insieme.

La questione diventa ancora più delicata quando si ragiona sulle trasformazioni urbanistiche della città.

Negli ultimi mesi il dibattito pubblico si è concentrato anche sulla trasformazione dell’area dell’ex Consorzio Agrario, con un progetto che comprende funzioni commerciali e residenziali.

L’assessore Alcalini ha delineato un progetto di trasformazione urbanistica che ridisegna l’area attraverso nuovi spazi commerciali, interventi residenziali, recupero edilizio, un parco urbano e nuovi parcheggi.

Proprio su questo progetto sono state sollevate pubblicamente preoccupazioni riguardanti traffico, parcheggi, rumore e qualità dell’aria. Si tratta di posizioni espresse da comitati e altri soggetti del dibattito cittadino, non di dati che dimostrino automaticamente un futuro aumento dell’inquinamento.

Crediamo che prima di modificare in maniera significativa l’assetto urbano, sarebbe particolarmente importante avere gli strumenti per misurare e prevedere gli effetti sulla mobilità.

Ma la domanda politica e amministrativa rimane: dov’è oggi quel Piano della mobilità promesso ai cittadini?

Purtroppo, qualcuno potrebbe risentirsi di quanto abbiamo scritto. Magari si tornerà ad attribuire le responsabilità al Covid o a qualche altro evento straordinario, chiamato a giustificare ciò che, a nostro avviso, è stata una gestione poco efficace della città da parte di questa Amministrazione.

Ma, al di là delle giustificazioni, il problema resta e, anzi, si è ulteriormente aggravato. A Chiaravalle, in determinate fasce orarie, ormai sempre più ampie, percorrere alcune strade è diventato estremamente difficile. Una situazione che non incide soltanto sulla viabilità, ma che solleva interrogativi sempre più urgenti anche sulla qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini.

Non vogliamo alimentare l’ennesimo battibecco tra chi amministra la città e chi ne critica l’operato. Non è questo il nostro obiettivo. Chiediamo soltanto che si affronti concretamente un problema che riguarda tutti, prima che diventi ancora più grave. Perché la mobilità non è una questione di schieramenti politici, ma di qualità della vita, di salute pubblica e del diritto di ogni cittadino a vivere in un ambiente sano e sicuro.

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