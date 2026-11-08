A Fabriano intensificati i controlli, denunciato un uomo per spaccio di stupefacenti e detenzione di munizioni

FABRIANO – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, i militari della Compagnia Carabinieri di Fabriano hanno portato a termine un incisivo intervento di controllo del territorio che ha consentito di smantellare un’attività illecita legata allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di munizionamento. L’operazione testimonia il costante presidio capillare dell’Arma a tutela della sicurezza della comunità locale, evidenziando la reattività e l’intuito investigativo dei reparti operativi sul campo.

In orario pomeridiano, intorno alle ore 15:00, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fabriano ha proceduto, nel corso di un servizio di controllo d’iniziativa, al fermo di un’autovettura in transito nel territorio comunale. L’atteggiamento del conducente, un 40enne residente in un comune del fabrianese, ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione veicolare ha confermato i sospetti degli operanti, portando al rintraccio di una provetta contenente residui di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Di fronte all’esito positivo del primo controllo, i Carabinieri hanno immediatamente esteso l’azione investigativa presso l’abitazione dell’uomo con il supporto specializzato del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro.

L’azione congiunta delle componenti territoriali e cinofile dell’Arma ha consentito di perquisire in modo dettagliato i locali dell’immobile, permettendo di rinvenire e sottrarre alla disponibilità dell’indagato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, strumenti per il dosaggio e munizioni non denunciate. Sono state rinvenute nella disponibilità dell’indagato, infatti, 14,8 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish e una piccola quantità di marijuana. Sono stati inoltre trovati n. 2 bilancini di precisione e altre bustine di cellophane. Sono state rinvenute, infine, n. 2 cartucce “a palla” illecitamente detenute.

L’uomo è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva munizioni. L’esito dell’operazione sottolinea ancora una volta la costante presenza e la determinazione dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare la diffusione delle droghe e nell’assicurare la legalità su tutto il territorio provinciale.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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