Montefeltro e Toscana, dalla storia una nuova alleanza per il futuro

A Firenze il rilancio di un’identità comune tra cultura, territorio e innovazione

FIRENZE – Esiste un patrimonio che supera i confini geografici, il valore dei singoli monumenti e le prospettive dell’economia turistica: è quello delle relazioni storiche, delle identità condivise e degli scambi che per secoli hanno legato le comunità dell’Italia centrale. Riscoprirlo oggi significa restituire al Montefeltro la consapevolezza delle proprie radici e comprendere come questa eredità possa diventare una concreta opportunità per le generazioni future.

È questo il messaggio emerso il 7 novembre a Firenze, nella Sala del Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, durante la conferenza «La Bellezza Ideale – La rinascita dell’Accademia Neoplatonica». Una giornata che, attraverso il pensiero di Platone, l’eredità di Lorenzo il Magnifico, gli studi su Leonardo da Vinci e il conferimento del Premio internazionale «Leonardo – The Immortal Light» ad A2A, ha rilanciato una prospettiva di particolare significato per il territorio: ricostruire un rapporto continuativo tra Toscana e Montefeltro, recuperando le radici di una storia che ha visto dialogare alcune delle più importanti corti italiane.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana e dai Comuni di Sestino, San Leo e Piandimeleto, si inserisce in un percorso che ambisce ad andare oltre la promozione di singoli eventi o itinerari turistici. L’obiettivo è favorire una presa di coscienza profonda delle radici comuni, affinché la storia torni a essere una materia viva, capace di generare nuove collaborazioni istituzionali e progettualità condivise. Un tema centrale è stato il rapporto tra la famiglia Medici e i Conti Oliva di Piandimeleto, casata significativa nella storia del Montefeltro. Le vicende di queste corti restituiscono l’immagine di un Rinascimento fatto non di episodi isolati, ma di una fitta rete di relazioni, incontri e scambi tra Firenze e i territori circostanti.

Dai Montefeltro ai Malatesta, dai Medici ai Conti Oliva, emerge una trama storica che merita di essere ulteriormente studiata e valorizzata, recuperandone lo spirito di apertura e collaborazione come fondamento di una nuova stagione di rapporti tra comunità. In questa prospettiva, il sindaco di Piandimeleto Pasquale Soru e la vicesindaca Annita Lazzarini hanno espresso una visione in sintonia con i temi della giornata: riportare la storia al centro della vita delle comunità, trasformandola in uno strumento di collegamento e in una base concreta per progetti futuri. Il dialogo con la Toscana può così diventare un’opportunità di crescita condivisa, fondata su un’identità storica riconosciuta e su una volontà comune di valorizzazione. Particolare rilievo ha assunto l’intervento dell’esperta d’arte Annalisa Di Maria, che ha richiamato la necessità di una visione sinergica dei territori del Montefeltro, a partire da San Leo, sua capitale storica, rappresentata dal sindaco Leonardo Bindi, fino alle diverse realtà che compongono questo straordinario patrimonio territoriale. Una prospettiva che invita a superare le divisioni amministrative per riconoscere il valore di un sistema unitario, nel quale ogni comunità contribuisce con la propria storia, le proprie risorse e peculiarità.

In questo quadro si colloca anche Sestino, avamposto toscano nel Montefeltro, territorio dalla storia millenaria e punto d’incontro tra mondi geografici e culturali differenti. Terre che furono luoghi di transito, relazioni e scambi commerciali e che oggi possono tornare a svolgere una funzione di connessione, diventando protagoniste di nuove alleanze. La collaborazione tra San Leo, Sestino, Piandimeleto e gli altri centri del Montefeltro assume così un significato più ampio: ricostruire una rete territoriale capace di dialogare con Firenze e la Toscana, mettendo in relazione patrimonio storico, paesaggio, ambiente, cultura e nuove opportunità economiche e sociali.

Nel corso della giornata è intervenuto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha richiamato il significato storico del 7 novembre, tradizionalmente legato alla memoria di Platone e alla stagione culturale di Lorenzo il Magnifico. «Il 7 novembre non è una data qualunque. Nel Rinascimento era il giorno sacro alla memoria di Platone: a Careggi, Lorenzo il Magnifico riuniva gli umanisti attorno a un convivio ispirato ai simposi antichi, e da quella tavola nacque un’idea di uomo fondata sull’armonia tra arte, scienza e filosofia».

Giani ha inoltre sottolineato le prospettive di collaborazione tra Toscana e Montefeltro, indicando nella valorizzazione delle relazioni storiche e del patrimonio culturale una possibile direzione di sviluppo condiviso: «Il ponte tra Toscana e Montefeltro, dal Magnifico ai Conti Oliva, può generare nuove forme di cooperazione culturale e turistica, e come Regione guardiamo a questa prospettiva con grande interesse». Un’apertura significativa per il percorso che coinvolge i Comuni del Montefeltro.

Il presidente ha infine ricordato che la bellezza non è soltanto un’eredità da ammirare, ma comporta una responsabilità concreta nella tutela dei luoghi, nel sostegno alla ricerca e nella valorizzazione dei giovani e dei talenti. La conferenza ha affrontato anche il rapporto tra cultura umanistica e innovazione contemporanea. Tra i momenti di maggiore rilievo, la presentazione in anteprima mondiale dei facsimili integrali dei Codici di Madrid I e II di Leonardo da Vinci, realizzati da cARTEm, insieme alla presentazione del volume Leonardo Svelato di Annalisa Di Maria, con i contributi scientifici di Andrea da Montefeltro. È stata inoltre presentata una nuova ricerca dedicata al tema dell’incompiuto leonardesco, intitolata The Unfinished as Gesture. Leonardo da Vinci, the Facetia in the Madrid Codex, and Silent Protest against Power, firmata da Andrea da Montefeltro, Annalisa Di Maria e Lucica Virginia Bianchi. Lo studio approfondisce il significato dell’incompiuto nell’opera di Leonardo, indagando il rapporto tra libertà dell’artista, committenza e potere.

Un altro momento di particolare interesse è stato il conferimento del Premio internazionale «Leonardo – The Immortal Light» ad A2A, nella sezione ingegneria idraulica, per il Progetto Teti. Il riconoscimento premia l’impiego di tecnologie robotiche innovative nella gestione dei sedimenti degli invasi idroelettrici, attraverso un sistema che permette di intervenire senza svuotare i bacini, contribuendo alla tutela delle risorse idriche e alla continuità della produzione energetica. A ritirare il premio è stato il dottor Alessio Mariotti, Head of Business Transformation della Business Unit Generazione & Trading del Gruppo A2A. Il riconoscimento ha assunto anche un forte valore simbolico per il territorio: la scultura premio, realizzata da Andrea da Montefeltro, è stata infatti lavorata in pietra arenaria del Montefeltro. Un materiale profondamente legato alla storia, all’architettura e all’identità di queste terre, divenuto simbolo concreto dell’incontro tra tradizione artistica, ricerca e innovazione tecnologica. Il Progetto Teti dimostra inoltre come le competenze contemporanee possano affrontare problematiche ambientali e territoriali che interessano numerose comunità. La gestione delle risorse idriche, la manutenzione degli invasi, la tutela del paesaggio e la sostenibilità ambientale rappresentano temi sui quali anche il Montefeltro può sviluppare nuove occasioni di confronto e collaborazione.

È proprio nella capacità di mettere in relazione questi diversi ambiti che risiede il significato più profondo dell’iniziativa. La storia e l’arte costituiscono il fondamento sul quale costruire progetti contemporanei; la cultura diventa uno strumento di dialogo tra istituzioni, mentre la ricerca e l’innovazione possono offrire risposte concrete alle esigenze delle comunità. Non basta, dunque, promuovere il Montefeltro come destinazione turistica, pur riconoscendo l’importanza di questa prospettiva. Occorre innanzitutto che i territori maturino una piena consapevolezza del valore della propria identità e della possibilità di trasformarla in un progetto condiviso, capace di coinvolgere amministrazioni, studiosi, imprese, associazioni e realtà impegnate nella tutela ambientale e nella valorizzazione culturale. Toscana e Montefeltro possono ritrovare nella loro storia comune una nuova alleanza. Non un richiamo nostalgico alle corti del passato, ma una collaborazione moderna, nella quale antiche relazioni e nuove competenze siano messe al servizio della collettività.

È questa la prospettiva rilanciata da Firenze: riconoscere le proprie radici per non perdere la propria identità, ma soprattutto per comprendere che un territorio consapevole della propria storia può diventare protagonista del proprio futuro.

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