L’aperitivo torna alla terra: pane fresco, olio nuovo e Bianchello / VIDEO

Dalle Cantine Mariotti un’idea semplice che può diventare un modello per i wine bar delle Marche: riscoprire il piacere della convivialità attraverso i sapori autentici del territorio

Di GIUSEPPE CRISTINI

COLLI AL METAURO – E se il futuro dell’aperitivo marchigiano fosse custodito in tre gesti semplicissimi? Spezzare una fetta di pane fresco, versare un filo d’olio extravergine nuovo e accompagnare tutto con un calice di Bianchello del Metauro. Niente di complicato, nessuna costruzione artificiosa: soltanto il piacere delle cose buone, della terra e dello stare insieme. Un pane fresco da spezzare con le mani. Un filo d’olio nuovo che profuma di raccolto. Un calice di Bianchello del Metauro da condividere. Tre prodotti della nostra terra, tre espressioni di una cultura contadina che ha saputo trasformarsi in eccellenza.

Il pane accoglie, l’olio racconta, il vino accompagna.

È l’idea che prende forma dall’esperienza delle Cantine Mariotti, nella Valle del Metauro, dove vino e olio rappresentano una storia agricola e familiare che attraversa le generazioni. Una proposta che merita attenzione e che potrebbe diventare un esempio per i wine bar e i locali di tutta la regione.

L’aperitivo, infatti, non deve essere soltanto un momento di consumo, ma un’occasione per incontrarsi, conversare e riscoprire il valore della convivialità. Sedersi attorno a un tavolo, guardarsi negli occhi, condividere il pane e assaporare l’olio appena franto, mentre un calice di Bianchello accompagna la conversazione. C’è qualcosa di profondamente contemporaneo in questo ritorno alla semplicità.

Tre sapori. Una terra. Un’emozione da condividere.

C’è anche un messaggio culturale e alimentare. L’olio extravergine di qualità, ricco di componenti antiossidanti come i polifenoli, è uno dei grandi protagonisti della dieta mediterranea. Raccontarlo attraverso un assaggio consapevole significa anche promuovere una maggiore attenzione alla qualità di ciò che portiamo in tavola.

E poi ci sono i giovani. Abituati a nuovi linguaggi, nuovi locali e nuove forme di socialità, potrebbero trovare proprio nelle cantine un luogo da riscoprire: non soltanto spazi di produzione, ma ambienti di incontro, cultura, degustazione e conoscenza. Tornare in cantina, conoscere chi produce, capire da dove arrivano il vino e l’olio, vivere un’esperienza autentica. Un modo diverso di trascorrere il tempo libero.

LE MARCHE CHE MERITANO DI PIÙ

Le Marche non hanno soltanto bisogno di produrre eccellenze. Hanno bisogno di metterle in relazione, creare alleanze commerciali e culturali e portarle con maggiore convinzione sulle tavole dei propri locali.

Immaginiamo una rete di wine bar marchigiani che proponga questo piccolo rito: pane fresco proveniente dai forni artigianali, olio extravergine dei frantoi locali e un calice di vino del territorio. Una collaborazione che coinvolga agricoltori, frantoiani, vignaioli, panificatori e ristoratori, generando nuove opportunità di reddito e promozione.

Non servono necessariamente grandi investimenti. Servono idee, qualità, collaborazione e la volontà di fare squadra.

L’esperienza delle Cantine Mariotti può essere uno stimolo per tutta la regione. Perché la promozione turistica non si costruisce soltanto con grandi eventi e campagne pubblicitarie, ma anche attraverso piccoli gesti quotidiani capaci di raccontare un territorio.

Una fetta di pane, un filo d’olio nuovo e un calice di Bianchello: forse è proprio da qui che può ripartire il piacere di essere marchigiani.

SPEZZA. VERSA. BRINDA. Pane fresco, olio nuovo e Bianchello del Metauro. Il piacere delle Marche, in tre gesti.

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