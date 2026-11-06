Federico Girelli: “Regole e intelligenza artificiale ricordando Anna Pirozzoli”

Di FEDERICO GIRELLI*

ROMA – L’11 novembre 2026 all’Università Niccolò Cusano di Roma a partire dalle ore 15:00 si discuterà delle questioni legate ai problemi di regolazione dell’intelligenza artificiale, dovuti alle tensioni tra innovazione, tutela dei diritti fondamentali, sicurezza, mercato e legittimazione democratica, che l’impiego massivo di questa tecnologia produce.

L’occasione è data dalla presentazione del volume “Regole e Intelligenza artificiale” a cura di Francesco Cirillo, docente di Diritto dell’intelligenza artificiale e di Neurodiritto, e di Federico Girelli, che insegna Diritto costituzionale ed è il Coordinatore del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Ateneo romano.

Oltre al Rettore Magnifico, prof. Fabio Fortuna, e al prof. Alessandro Sterpa dell’Università della Tuscia, Direttore della Collana Tiresia, che ospita il libro, interverranno i professori Michele Ainis (Università Roma Tre), Mario Fiorillo (Università di Teramo), Fabrizio Politi (Università dell’Aquila) e Massimo Siclari (Università Roma Tre). Il dibattito sarà moderato dal prof. Giovanni D’Alessandro, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico all’UniCusano.

L’evento è inserito negli “Appuntamenti” dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti ed è dedicato, così come il libro, alla prof.ssa Anna Pirozzoli, poiché il suo ultimo saggio è uno di quelli che compongono il libro, che, purtroppo, in ragione della sua prematura scomparsa, non ha potuto vedere pubblicato.

L’amica e collega Anna Pirozzoli era Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche, Sociologiche e Umanistiche e Rettore Vicario dell’Università Niccolò Cusano. Non è un caso che qui i suoi incarichi accademici siano concordati al maschile; lei voleva essere appellata in questo modo in conformità alle denominazioni presenti nei documenti ufficiali dell’Ateneo. Mi diceva: “quello che conta è la funzione che svolgi (e come la svolgi), non il sesso a cui appartieni”. Guardava alla sostanza e di certo non poteva esser tacciata di maschilismo proprio lei, divenuta professore ordinario di Diritto pubblico giovanissima.

Ciao Anna…

*Professore di Diritto Costituzionale – Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma

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