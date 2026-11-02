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EVENTI IN PRIMO PIANO PESARO

Parte a Pesaro un nuovo corso base per diventare pizzaiolo

Diwww.laltrogiornale.it

2 Novembre 2026

Organizzato da CNA Agroalimentare e Form.Art Marche. Al termine verrà rilasciato attestato Haccp

PESARO – CNA di Pesaro e Urbino annuncia l’avvio del nuovo Corso base per pizzaioli per il quale sono aperte le iscrizioni.

La pizza negli anni è diventato il piatto più internazionale; uno dei simboli del nostro paese nel mondo. E per prepararla a regola d’arte occorrono materie prime di qualità e tanta manualità ed esperienza.

Si intitola “Pizza che passione!” il corso base organizzato da CNA AgroAlimentare di Pesaro e Urbino (in collaborazione con Form Art Marche e il Confidi Uni.co.). Un percorso formativo valido e ormai accreditato che negli anni ha dato molte soddisfazioni a CNA e che ha creato non poche opportunità di lavoro a giovani e disoccupati. Proprio dai corsi della CNA sono nati infatti tanti nuovi e bravi pizzaioli.

Il corso di CNA AgroAlimentare e FormArt Marche addestra i partecipanti alla preparazione di varie tipologie di pizza non trascurando nulla nei processi della lavorazione: dall’impasto alla lievitazione; dalla scelta delle materie prime e degli ingredienti alla cottura, fino al tipo di farcitura con particolare attenzione all’aspetto nutrizionale e salutistico. Insomma ogni segreto, compresa la scelta del tipo di forno, utile a sfornare un prodotto buono, digeribile e di alta qualità degno della migliore produzione artigianale.

A tenere il corso il maestro Michele Gargamelli e la consulenza del pluripremiato maestro Foster Fronzi.

Si ricorda che oltre all’attestato di partecipazione al corso sarà rilasciato anche un attestato di formazione per gli addetti al settore alimentare (Haccp), formazione obbligatoria ai sensi delle normative nazionali ed europee (Reg. CE 852/2004 – 853/2004). Tale formazione sostituisce in tutto e per tutto il rilascio del libretto sanitario che è stato da tempo abolito.

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