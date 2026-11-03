Ad Urbania nella nuova mensa Cimas mette al centro bambini, lavoro e territorio

Per la società benefit nata e cresciuta a Urbania, qualità dei pasti, sostegno alle famiglie ed educazione alimentare esprimono un impegno condiviso con la comunità

URBANIA – Un’impresa cresciuta in sei regioni e un legame che continua a trovare nella città d’origine il proprio riferimento. Cimas Ristorazione, società benefit nata a Urbania nel 1984, porta nella nuova mensa scolastica l’esperienza maturata nei servizi per scuole, università, aziende e strutture socioassistenziali, nei centri di preparazione olimpica e nei grandi appuntamenti dello sport internazionale.

L’impegno nella nuova mensa assume un significato particolare per un’azienda cresciuta a Urbania, nell’Alta Valle del Metauro. Qui Cimas ha costruito le prime esperienze e le relazioni che ne hanno accompagnato lo sviluppo. Una storia imprenditoriale che appartiene anche alla città e racconta la capacità delle aree preappenniniche marchigiane di esprimere competenze capaci di affermarsi oltre i confini regionali e nazionali.

In questo legame si inserisce la scelta di essere società benefit, affiancando agli obiettivi economici finalità di beneficio comune e una responsabilità verso le persone, le comunità e l’ambiente. Nella ristorazione scolastica queste dimensioni si incontrano nella gestione quotidiana: la qualità dell’alimentazione dei bambini, l’attenzione al lavoro, l’uso delle risorse e le esigenze delle famiglie. Il valore del servizio si misura quindi anche attraverso i suoi effetti sulla vita della comunità.

Nella nuova mensa dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania sono impegnati tre addetti, che contribuiscono ogni giorno al funzionamento del servizio. Una presenza che dà all’intervento anche una dimensione occupazionale, legata alle competenze e alla cura necessarie per accompagnare uno dei momenti più importanti della giornata dei bambini.

Inaugurata il 19 settembre 2026 e realizzata con fondi PNRR, la struttura serve il polo scolastico e sostiene le possibilità di estensione del tempo scuola. È stata progettata secondo lo standard NZEB, a fabbisogno energetico quasi nullo, con attenzione all’efficienza e alla sostenibilità dell’edificio.

La ricaduta economica e sociale va oltre l’attività della cucina. Una mensa inserita nell’organizzazione scolastica sostiene la conciliazione fra tempi di lavoro e cura dei figli e rafforza l’offerta educativa locale. Nei comuni delle aree preappenniniche, la qualità di questi servizi è anche una delle condizioni che aiutano a mantenere attrattiva una comunità, evitarne lo spopolamento e a costruire prospettive per le nuove generazioni.

Al centro resta la qualità del cibo. Il servizio gestito da Cimas punta su ingredienti freschi e di qualità, pasti equilibrati, varietà delle proposte e stagionalità dei prodotti. Alla preparazione dei pasti si accompagna una funzione educativa: offrire ai bambini occasioni quotidiane per conoscere alimenti e sapori diversi.

«A Urbania siamo nati e cresciuti, come famiglia e come impresa. Qui ci sono persone e relazioni che fanno parte del nostro percorso — osserva Jacopo Sansuini co-titolare di Cimas Ristorazione —. Essere una società benefit ci richiama alla responsabilità di considerare gli effetti del nostro lavoro sulla comunità. Nella mensa scolastica questo impegno riguarda esigenze molto vicine: i bambini che si siedono a tavola, le famiglie che contano sul servizio, le persone che ogni giorno lo rendono possibile. Il nostro compito è mettere a disposizione l’esperienza maturata, curando gli ingredienti, la preparazione e la varietà dei pasti. E lavorare insieme alla scuola e ai genitori perché il pranzo sia anche un’occasione per scoprire nuovi sapori e costruire un buon rapporto con il cibo».

È proprio durante l’infanzia che si formano le abitudini alimentari. Sedersi a tavola con i compagni può aiutare a superare la diffidenza verso un alimento nuovo e a vivere il pasto come un’esperienza di socialità. Insieme alla scuola e alle famiglie, la mensa può favorire questo percorso attraverso l’assaggio e la condivisione, senza trasformare il pranzo in un’imposizione.

Un compito rilevante anche rispetto al consumo abituale dei cosiddetti “cibi spazzatura”: prodotti molto calorici e poveri di nutrienti, snack e bevande zuccherate che non devono prendere il posto di una dieta varia. Promuovere scelte consapevoli fin da piccoli significa aiutare i bambini a costruire abitudini favorevoli alla salute e a evitare un’alimentazione monotona. Nella nuova mensa di Urbania, l’investimento pubblico trova così attuazione in un servizio che unisce lavoro, sostegno alle famiglie ed educazione alimentare: ambiti nei quali si costruisce, ogni giorno, la qualità della vita di una città.

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Cimas, società benefit della ristorazione collettiva

Fondata nel 1984, Cimas Ristorazione è una società benefit e rappresenta oggi una delle principali realtà della ristorazione collettiva nel Centro Italia. In oltre quarant’anni di attività l’azienda ha costruito una presenza diffusa in sei regioni, sviluppando servizi dedicati a scuole, enti pubblici, comunità e strutture socioassistenziali, ai quali si affiancano attività di catering e ristorazione organizzata.

La società gestisce oltre 65 mense e serve mediamente circa 20mila pasti al giorno, grazie al lavoro di 650 professionisti specializzati, confermandosi una realtà capace di coniugare dimensione industriale, qualità del servizio e radicamento territoriale.

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