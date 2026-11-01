Europa Verde si rafforza nella provincia di Ancona: nascono i circoli cittadini di Fabriano e Jesi

FABRIANO – Europa Verde – Verdi rafforza la propria presenza nella provincia di Ancona con la nascita e il consolidamento dei circoli cittadini di Fabriano e Jesi, due realtà che segnano un nuovo passo nel percorso di radicamento del movimento ecologista nei territori.

A Fabriano eletto Co-portavoce cittadino Luigi Fulgi, attivo nell’associazionismo di Fabriano, mentre a Jesi il percorso è guidato da Giulia Stronati, avvocata, esponente dei Giovani Verdi e co-portavoce provinciale di Europa Verde. Due presenze che contribuiscono a dare continuità all’impegno politico del movimento e a costruire una rete territoriale capace di dialogare con cittadini, associazioni e realtà sociali.

All’avvio di questo percorso ha preso parte Andrea Nobili, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra e presidente del gruppo consiliare AVS nelle Marche, che ha sottolineato l’importanza di rafforzare la presenza dei Verdi nelle comunità locali, promuovendo una politica attenta ai bisogni delle persone e alle trasformazioni ambientali e sociali in corso.

«La crescita di Europa Verde nei territori è un passaggio fondamentale per dare forza a un progetto politico che mette al centro la tutela dell’ambiente, la giustizia sociale, i diritti, la pace e la difesa dei beni comuni. I circoli devono essere luoghi aperti di partecipazione, confronto e proposta, capaci di raccogliere le istanze delle comunità e trasformarle in iniziative concrete», è il messaggio che accompagna questa nuova fase.

Dalla crisi climatica al consumo di suolo, dalla tutela della biodiversità alla qualità dell’aria, dalla mobilità sostenibile alla transizione energetica, fino alla difesa dei servizi pubblici e alla riduzione delle disuguaglianze, le sfide che interessano Fabriano e Jesi richiedono una presenza politica costante, radicata e capace di costruire risposte.

Particolare rilievo assume anche il coinvolgimento delle nuove generazioni. Il ruolo di Giulia Stronati testimonia la volontà di valorizzare le energie dei giovani e di favorire una partecipazione attiva alla vita politica, perché le politiche ambientali e sociali riguardano direttamente il futuro delle nostre comunità.

I circoli cittadini saranno quindi spazi di ascolto, elaborazione e iniziativa, aperti al contributo di chi condivide la necessità di un modello di sviluppo più sostenibile, inclusivo e rispettoso delle persone, degli animali e dell’ambiente.

Il rafforzamento di Europa Verde – Verdi a Fabriano e Jesi si inserisce nel più ampio percorso di costruzione di Alleanza Verdi e Sinistra, con l’obiettivo di consolidare una proposta politica riconoscibile, presente nei territori e capace di contribuire al cambiamento delle Marche.

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