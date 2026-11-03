Tre Effe consegue la certificazione della Parità di genere

PESARO – La certificazione per la parità di genere entra nei supermercati del pesarese. A conseguire il risultato è stata la società Tre Effe che gestisce il Superstore di Fermignano, lo Spazio Conad Fano e il Conad di Fossombrone.

Il sistema di gestione UNI/PdR 125:2022 Promuove l’effettiva parità tra uomini e donne in tutte le fasi del rapporto di lavoro. Le aziende che vi aderiscono devono elaborare e porre in atto un programma di miglioramento continuo sui temi delle pari opportunità, diversità e inclusione. Gli aspetti presi in considerazione sono molteplici, dalla tutela dell’integrità e dignità personale al linguaggio inclusivo, dall’equità salariale e di carriera fino alla formazione, comunicazione e lotta contro gli stereotipi di genere. È prevista inoltre la costruzione e condivisione di procedure sulla gestione delle risorse umane, nonché sulle modalità di segnalazione di eventuali suggerimenti o di episodi di discriminazione.

I parametri chiave che vengono tenuti sotto esame (“Kpi”) prevedono,l’analisi di indicatori specifici che spaziano dall’equità retributiva, processi HR, opportunità di crescita ed inclusione donne, governance.

Tre Effe ha nominato un comitato guida e un responsabile del sistema di gestione per la parità di genere, attivando anche un canale di segnalazione interno anonimo per permettere ai lavoratori di segnalare eventuali problemi. Ha inoltre aggiornato la propria valutazione dei rischi in base al rischio violenza di genere, coinvolgendo i rappresentanti dei lavoratori. È stata effettuata una formazione specifica a tutto il personale dipendente sui temi del linguaggio inclusivo, stereotipi di genere, diversità culturale e violenza e discriminazione di genere.

La certificazione ha durata triennale con verifiche annuali obbligatorie da parte degli auditor per monitorare l’andamento e il consolidamento degli obiettivi prefissati.

CIA-Conad, che per prima ha raggiunto l’obiettivo della certificazione, ha supportato le associate nella progettazione delle attività di formazione e nel percorso di certificazione. Sono già una ventina le realtà che fanno parte della cooperativa che hanno ottenuto il risultato, mentre altre sono in dirittura di arrivo entro l’anno.

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Commercianti Indipendenti Associati è una delle cinque cooperative socie del Consorzio Nazionale Dettaglianti (CONAD). CIA associa imprenditori e imprenditrici del commercio al dettaglio che operano nei territori di Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Verona, in compresenza con Dao), in Lombardia a Milano città , provincia di Bergamo (Curno) e Lecco (Merate). Il fatturato di vendita della rete associata nel 2025 si è attestato a 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2024. I punti vendita della rete multicanale, al 31/12/2025, erano 256. Il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 12 mila persone.

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