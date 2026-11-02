Importante addestramento dei soccorritori fluviali alluvionali dei Vigili del fuoco al lago di Fiastra / VIDEO

FIASTRA – Si è conclusa oggi, presso il Lago di Fiastra, l’attività di addestramento e mantenimento operativo dei Soccorritori Fluviali Alluvionali (SFA) del Comando dei Vigili del fuoco di Macerata, articolata in quattro giornate.

Nel corso dell’esercitazione sono stati impiegati gommoni per il contrasto del rischio acquatico e gommoni da rafting, moto d’acqua, un drone acquatico e attrezzature specifiche per le manovre di soccorso in acqua. Le attività hanno previsto anche, nella giornata di mercoledì 28 ottobre, l’impiego dell’elicottero dei Vigili del fuoco Drago 155 del Reparto Volo di Pescara, che ha effettuato specifiche manovre addestrative in collaborazione con il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco di Ancona e il personale SFA del Comando di Macerata.

L’esercitazione, finalizzata al mantenimento dell’efficienza operativa del personale, rientra nelle attività di formazione e preparazione necessarie a garantire la capacità di intervento in scenari di emergenza legati agli ambienti acquatici e agli eventi alluvionali.

Si ringraziano l’Amministrazione comunale di Fiastra, per la disponibilità e la concessione degli spazi necessari allo svolgimento dell’esercitazione, Enel, per aver consentito l’utilizzo dello specchio d’acqua del lago, e l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, per l’autorizzazione al sorvolo con l’elicottero delle aree interessate.

QUI SOTTO due video:

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