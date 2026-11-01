Una giovane agente di polizia gravemente ferita da un colpo di pistola

ANCONA – Questa mattina una giovane agente di polizia è rimasta gravemente ferita, da un colpo di pistola, all’interno della Questura di Ancona.

La ragazza, 26 anni, è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale regionale di Torrette dove è stata prontamente sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Il fatto si sarebbe verificato tra le 9.30 e le 10. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per verificare ciò che è accaduto.

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