Tartufo bianco ad Acqualagna, successo per il sabato di festa

La Ruscella d’oro a Federico Quaranta e Angelo Mellone. Domenica il Tartufo Award 2026: chi conquisterà il titolo?

ACQUALAGNA – Una giornata all’insegna dei riconoscimenti e delle eccellenze, quella vissuta oggi nell’ambito della 61ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, che ha registrato un’altra intensa giornata di partecipazione e condivisione. Protagonisti della cerimonia di premiazione della Ruscella d’Oro 2026 sono stati Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, e Federico Quaranta, storico volto di Rai Uno. Entrambi hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dalle mani del sindaco Pier Luigi Grassi, alla presenza dell’europarlamentare Carlo Ciccioli.

«La ruscella significa scavare: è uno strumento, ma io amo interpretarlo anche come una metafora del lavoro che cerchiamo di svolgere ogni giorno. Scavare nelle storie, nelle memorie profondamente umane dei territori e, prima ancora, dentro la nostra stessa memoria. Per chi fa il mio mestiere, il tartufo bianco diventa così il simbolo di questa ricerca: scavare, andare in profondità, cercare e portare alla luce l’essenza della nostra identità nazionale, ovunque essa si trovi e in tutte le forme in cui si manifesta. È questo lo spirito con cui accolgo questa metafora: con il cuore, con passione e con la consapevolezza che il nostro è, prima di tutto, un lavoro di ricerca, di ascolto e di valorizzazione delle storie e delle identità del nostro Paese». Queste le parole di Angelo Mellone nel ricevere la Ruscella d’Oro 2026, un riconoscimento che ha voluto sottolineare il valore del suo lavoro nel raccontare l’Italia, le sue comunità e le molteplici espressioni della sua identità. Doppio riconoscimento anche per Federico Quaranta, conduttore e storico volto di Rai Uno, che ha accolto il premio con un forte senso di responsabilità e con lo sguardo rivolto al futuro: «Ricevere un premio così sentito e significativo mi trasmette innanzitutto un grande senso di responsabilità. Non lo considero un traguardo, ma un punto di partenza: un riconoscimento che sento il dovere di onorare impegnandomi ancora di più nel mio lavoro. Vorrei che la Ruscella d’Oro diventasse uno stimolo a fare qualcosa in più per questo territorio, a raccontarlo e a valorizzarne le tante storie, le sue peculiarità e le sue ricchezze. Nei miei numerosi viaggi cercherò di portare con me anche questa nuova consapevolezza, con l’obiettivo di dare voce alle esperienze e alle realtà che meritano di essere conosciute».

Parole che testimoniano il valore della Ruscella d’Oro non soltanto come premio, ma come invito a proseguire un percorso di conoscenza, racconto e valorizzazione del territorio.

La manifestazione prosegue domenica 1° novembre con un programma che intreccia gastronomia, musica e cultura, invitando visitatori, famiglie e gruppi di amici a trascorrere una giornata tra sapori, tradizioni. In Piazza Mattei, gli stand del tartufo e delle specialità gastronomiche proporranno eccellenze da conoscere e acquistare, tra profumi, sapori e prodotti che raccontano la tradizione locale. La Piazza del Gusto ospiterà specialità tipiche, produzioni di qualità e creazioni artigianali, ideale per trovare un regalo originale, scegliere ingredienti d’eccellenza per la propria tavola o semplicemente lasciarsi ispirare dalle proposte degli espositori. E dopo lo shopping, spazio al piacere della buona tavola. Per tutta la giornata sarà possibile fermarsi al Ristotartufo, con stand gastronomici e ricette della tradizione, senza necessità di prenotazione, oppure scegliere il Truffle Bistrot, che propone un menù alla carta con servizio al tavolo. Un’occasione per assaporare il tartufo e le specialità del territorio in un’atmosfera di festa e convivialità.

Alle 10.30, in Piazza Mattei, spazio alla passione per i motori con il raduno delle auto Alfa Romeo Duetto, un appuntamento dedicato a un modello simbolo della storia automobilistica italiana. Alle 12.30, il Salotto da Gustare tornerà a essere il palcoscenico del Tartufo Award, con la sfida gastronomica tra Molise e Sante Marie, in Abruzzo. Il confronto tra territori sarà accompagnato da cooking show, degustazioni e abbinamenti tra piatti e vini a cura di IMT, in un viaggio tra sapori, identità e tradizioni culinarie. Nel pomeriggio, alle 17.00, Piazza Mattei si animerà con il concerto degli Obelisco Nero, per un momento di musica e intrattenimento aperto al pubblico. Alle 17.30, al Palazzo della Cultura, sarà presentato il volume Mac-caroni, l’arte del cibo consapevole, scritto a più mani dai soci dell’Associazione Mac-caroni. Un progetto editoriale che invita a riflettere sul rapporto tra alimentazione, cultura e scelte quotidiane, mettendo al centro il valore della consapevolezza alimentare. Il gran finale è previsto alle 18.00 al Salotto da Gustare, con la finale del Tartufo Award – La gara nazionale delle Città del Tartufo. L’ultimo atto della competizione celebrerà il percorso gastronomico della manifestazione con un nuovo cooking show e una degustazione accompagnata dall’abbinamento piatto-vino a cura di IMT.

La 61^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna è promossa dal Comune di Acqualagna, con il contributo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), della Regione Marche, dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo e di Alte Marche.

Top Sponsor: La Pasta di Camerino

Main Sponsor: Cariaggi, Giuliano Tartufi, Enel, Urbani Tartufi e Ginevra Calzature.

Sponsor: Benelli, Confesercenti, Gls, Fratelli Ragni, Profilglass e Voltige

Radio ufficiale: Radio Subasio

Media Partner: Plein Air e Itinerari e Luoghi

Patrocini: Rai Marche, Il Resto del Carlino

Technical Partner: Angelo Po, Zwilling, Mepa, Ambrogio Sanelli, FIMCOST e Ferri impianti

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