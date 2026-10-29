AI e finanza consapevole: BCC Fano promuove un incontro pubblico

Martedì 3 novembre al TAG Hotel di Fano, con BlackRock e BCC Risparmio & Previdenza, un appuntamento a ingresso gratuito per capire come l’AI sta cambiando il mondo degli investimenti e cosa significa per risparmiatori, famiglie e imprese

FANO – L’intelligenza artificiale è ormai parte della vita quotidiana: opera in modo silenzioso quando si paga con la carta, si effettua un acquisto online o si sceglie un contenuto da guardare la sera, e sta entrando con crescente rilevanza anche nel mondo della finanza e degli investimenti. Per comprendere che cosa questo comporti concretamente per risparmiatori, famiglie e imprese, BCC Fano promuove l’incontro dal titolo “Intelligenza Artificiale e finanza consapevole: prospettive di un mondo in continua evoluzione”, in programma martedì 3 novembre a Fano.

L’iniziativa, a ingresso gratuito e aperta a tutti, è organizzata in collaborazione con BlackRock e BCC Risparmio & Previdenza e si terrà al TAG Hotel, in via Luigi Einaudi 2 A con accoglienza dalle 17 e inizio lavori alle 17,30 con l’introduzione dei vertici BCC Fano e di rappresentanti di BCC Banca Iccrea.

Relatore principale Luca Bruzzese, Relationship Manager di BlackRock, che offrirà una lettura dei principali scenari legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dei suoi effetti sui mercati. Dopo il dibattito e le conclusioni, alle 18,45 è previsto un aperitivo, momento pensato per favorire il confronto diretto con il relatore e con gli altri partecipanti. La partecipazione è gratuita e aperta anche a chi non è cliente BCC Fano, ma è subordinata a iscrizione da effettuare al link www.fano.bcc.it/eventi.

Il tema verrà affrontato partendo da una distinzione utile per orientarsi: da anni si utilizza un’intelligenza artificiale “tradizionale”, che sta alla base dei sistemi di pagamento, dei suggerimenti per gli acquisti online e delle raccomandazioni delle piattaforme di intrattenimento. Con strumenti come ChatGPT si è affermata poi l’intelligenza artificiale generativa, fondata sui cosiddetti Large Language Models e capace di creare contenuti nuovi: bastano poche parole per ottenere un testo, un’immagine o persino un video. Una svolta già sotto gli occhi di tutti, che solleva interrogativi legittimi sui limiti di questa tecnologia. Il dibattito sul futuro, dall’evoluzione dei modelli fino all’ipotesi di un’intelligenza artificiale generale, resta aperto e merita di essere affrontato con chiarezza e senza allarmismi.

L’intelligenza artificiale, tuttavia, non sostituisce l’esperienza. Il messaggio che l’incontro intende trasmettere è quello di una collaborazione tra uomo e macchina anche nell’ambito degli investimenti: all’uomo restano la conoscenza profonda dei mercati, l’identificazione dei rischi e le scelte finali; alla macchina spetta la capacità di semplificare, individuare connessioni inattese e contrastare i pregiudizi comportamentali.

«Parlare di intelligenza artificiale e di investimenti significa parlare di competenze e di fiducia – dichiara il Direttore generale BCC Fano Giacomo Falcioni – e come banca del territorio vogliamo offrire a soci, famiglie e imprese strumenti di comprensione chiari e accessibili, lontani sia dall’entusiasmo acritico sia dalla paura del nuovo, per aiutare ciascuno a compiere scelte finanziarie consapevoli».

L’appuntamento conferma l’impegno dell’istituto di credito nel voler essere al fianco delle comunità di Fano, Senigallia e dell’immediato entroterra dove opera da 115 anni, promuovendo occasioni di approfondimento e crescita della cultura finanziaria, nella convinzione che l’informazione sia il primo presupposto per una relazione di fiducia tra la banca e il territorio.

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