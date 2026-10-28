A Loreto i Carabinieri eseguono un’ordinanza di detenzione domiciliare per danneggiamento

LORETO – Nell’ambito delle incessanti attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità condotte sul litorale e nell’entroterra anconetano, i Carabinieri della Stazione di Loreto, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Osimo, hanno tratto in arresto un uomo del posto in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione è scattata nel centro abitato di Loreto, dove i militari dell’Arma hanno rintracciato e tratto in arresto un 40enne del luogo. I Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di espiazione della pena presso il domicilio, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ancona.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla sentenza di condanna definitiva a 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di danneggiamento seguito da incendio, commesso a Loreto nel 2016.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione di residenza, dove sconterà la pena comminata in regime di detenzione domiciliare.

L’intervento testimonia il costante e capillare presidio del territorio garantito dall’Arma dei Carabinieri, teso ad assicurare la tempestiva esecuzione delle pene e la tutela della sicurezza della comunità locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati