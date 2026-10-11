I Carabinieri rafforzano i controlli sulla sicurezza stradale ed a Numana denunciano un automobilista

NUMANA – Prosegue con determinazione l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza stradale.

Nell’ambito dei controlli preventivi sul litorale coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Osimo, i militari della Stazione di Numana hanno deferito in stato di libertà un uomo per guida in stato di ebbrezza alcolica in orario notturno. L’operazione è scattata in tarda serata quando una pattuglia dell’Arma, impegnata nel controllo dinamico della circolazione in una delle strade del centro abitato di Numana, ha fermato un’utilitaria condotta da un 45enne del luogo.

I militari hanno sottoposto il conducente ad accertamento mediante etilometro. Le due misurazioni effettuate hanno confermato lo stato di alterazione alcolica, con un valore pari a 1,90 g/l ben oltre la soglia di legge. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e la patente di guida del conducente è stata ritirata. L’intervento sottolinea il valore fondamentale del lavoro quotidiano svolto dalle stazioni locali dell’Arma per prevenire comportamenti irresponsabili alla guida e garantire la salvaguardia della collettività.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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