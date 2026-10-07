Sapori e Aromi d’autunno, il Salotto del Gusto il 15 e il 22 novembre al Codma di Fano  

FANO – Torna a Fano uno degli appuntamenti più attesi dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio. La 38esima edizione di Sapori e Aromi d’autunno-Il Salotto del Gusto si svolgerà il 15 e il 22 novembre al Codma di Rosciano, confermando la formula che negli anni ha contribuito a rendere la manifestazione un punto di riferimento per la valorizzazione dei prodotti tipici, delle tradizioni locali e delle realtà produttive del territorio.

Due giornate all’insegna del gusto, della cultura e della convivialità, durante le quali il pubblico potrà immergersi in un percorso tra sapori autentici, produzioni di qualità e iniziative pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. Come da tradizione, il programma proporrà un ricco calendario di appuntamenti che affiancheranno alle degustazioni momenti musicali, mostre d’arte e convegni, creando occasioni di incontro e approfondimento intorno alle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio.

“Sapori e Aromi d’autunno – spiegano gli organizzatori dell’associazione Viandanti dei sapori APS – continua a essere un’importante vetrina per produttori, aziende, associazioni e realtà locali, perché offre loro l’opportunità di presentare le proprie attività, far conoscere i propri prodotti e incontrare direttamente il pubblico in un contesto dedicato alla promozione delle tipicità e delle tradizioni del territorio”.

È ancora aperta la chiamata per partecipare alla manifestazione, ma il tempo a disposizione sta per scadere: le adesioni dovranno essere presentate entro lunedì 19 ottobre. Associazioni, aziende e produttori di prodotti tipici interessati a prendere parte alla 38esima edizione sono quindi invitati ad affrettarsi e a completare la propria candidatura entro la scadenza prevista visitando il sito www.saporiearomi.it.

“L’obiettivo – continuano gli organizzatori – è costruire anche quest’anno un appuntamento in grado di mettere in rete diverse realtà del territorio, valorizzando le produzioni locali e promuovendo un patrimonio ricco di saperi, sapori e tradizioni che merita di essere conosciuto e tramandato”.

L’appuntamento è dunque per domenica 15 e domenica 22 novembre al Codma di Rosciano di Fano, per due giornate in cui Sapori e Aromi d’autunno tornerà a celebrare il legame tra territorio, qualità e cultura del buon cibo.

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