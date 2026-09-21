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ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

L’Ordine degli Ingegneri esprime cordoglio per la perdita di Alessandro Balducci

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Set 21, 2026

ANCONA – “L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona esprime il proprio profondo  cordoglio per la scomparsa dell’Ingegner Alessandro Balducci. Professionista stimato nel campo dell’ingegneria sismica e apprezzato docente  presso l’Università Politecnica delle Marche, l’IngegnerBalducci ha dato un importante contributo alla comunità degli ingegneri del territorio attraverso la sua attività professionale, didattica e di ricerca, distinguendosi per competenza, passione e capacità di innovazione.
Rimase celebre, in particolare,  una sua straordinaria  invenzione che rende orgogliosa la nostra intera categoria: le “Torri Dissipative” per la protezione sismica degli edifici con la quale si affermò al Salone Internazionale delle Invenzioni di Ginevra.  Il sistema costruttivo ideato da Balducci consentiva di intervenire su edifici strategici, quali ospedali e scuole, con torri poste all’esterno degli immobili, senza interromperne l’operatività. Una soluzione che ha suscitato grande interesse per l’efficienza nella protezione sismica degli edifici e per l’economicità degli interventi, resi possibili senza la necessità di operare all’interno degli immobili.
Il Presidente, il Consiglio e tutti gli iscritti si stringono alla famiglia e alle persone a lui vicine in questo momento di dolore. A loro vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità dell’Ordine”.

 

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