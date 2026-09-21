L’Ordine degli Ingegneri esprime cordoglio per la perdita di Alessandro Balducci

ANCONA – “L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa dell’Ingegner Alessandro Balducci. Professionista stimato nel campo dell’ingegneria sismica e apprezzato docente presso l’Università Politecnica delle Marche, l’IngegnerBalducci ha dato un importante contributo alla comunità degli ingegneri del territorio attraverso la sua attività professionale, didattica e di ricerca, distinguendosi per competenza, passione e capacità di innovazione.

Rimase celebre, in particolare, una sua straordinaria invenzione che rende orgogliosa la nostra intera categoria: le “Torri Dissipative” per la protezione sismica degli edifici con la quale si affermò al Salone Internazionale delle Invenzioni di Ginevra. Il sistema costruttivo ideato da Balducci consentiva di intervenire su edifici strategici, quali ospedali e scuole, con torri poste all’esterno degli immobili, senza interromperne l’operatività. Una soluzione che ha suscitato grande interesse per l’efficienza nella protezione sismica degli edifici e per l’economicità degli interventi, resi possibili senza la necessità di operare all’interno degli immobili.

Il Presidente, il Consiglio e tutti gli iscritti si stringono alla famiglia e alle persone a lui vicine in questo momento di dolore. A loro vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità dell’Ordine”.

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