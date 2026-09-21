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CRONACA IN PRIMO PIANO SAN LORENZO IN CAMPO

Un altro mezzo agricolo in fiamme a San Lorenzo in Campo

Diwww.laltrogiornale.it

Set 21, 2026

SAN LORENZO IN CAMPO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17 circa a San Lorenzo in Campo per l’incendio di un mezzo agricolo.
Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Cagli con due autobotti, ha effettuato le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell’area.

 

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