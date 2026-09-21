Un altro mezzo agricolo in fiamme a San Lorenzo in Campo

SAN LORENZO IN CAMPO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17 circa a San Lorenzo in Campo per l’incendio di un mezzo agricolo.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Cagli con due autobotti, ha effettuato le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell’area.

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