Contrasto agli stupefacenti e sicurezza sul litorale, una denuncia e cinque segnalazioni a Falconara Marittima

FALCONARA MARITTIMA – La particolare attenzione alle aree litoranee, maggiormente frequentate durante il periodo estivo, ha consentito ai militari della Tenenza di Falconara Marittima, nel fine settimana scorso, di identificare numerosi soggetti e procedere alla segnalazione di 5 giovani, 3 dei quali stranieri, perché trovati in possesso di stupefacenti tipo hashish e marijuana.
Fra i segnalati, uno è stato deferito per soggiorno illegale nel territorio nazionale.
Tutte le sostanze stupefacenti rinvenute nel corso delle perquisizioni personali sono state poste sotto sequestro amministrativo.
Sempre a Falconara durante le operazioni, un giovane straniero è stato segnalato per ubriachezza molesta.
Si precisa che la persona denunciata è sottoposta a indagini ed è da considerare innocente fino a sentenza definitiva di condanna.
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