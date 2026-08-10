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CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Contrasto agli stupefacenti e sicurezza sul litorale, una denuncia e cinque segnalazioni a Falconara Marittima

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Ago 10, 2026

FALCONARA MARITTIMA – La particolare attenzione alle aree litoranee, maggiormente frequentate durante il periodo estivo, ha consentito ai militari della Tenenza di Falconara Marittima, nel fine settimana scorso, di identificare numerosi soggetti e procedere alla segnalazione di 5 giovani, 3 dei quali stranieri, perché trovati in possesso di stupefacenti tipo hashish e marijuana.

Fra i segnalati, uno è stato deferito per soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Tutte le sostanze stupefacenti rinvenute nel corso delle perquisizioni personali sono state poste sotto sequestro amministrativo.

Sempre a Falconara durante le operazioni, un giovane straniero è stato segnalato per ubriachezza molesta.

Si precisa che la persona denunciata è sottoposta a indagini ed è da considerare innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

 

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