Finisce la fuga di un ricercato: i Carabinieri del Norm di Osimo lo scovano sotto il letto e lo arrestano

OSIMO – Si è conclusa nella mattinata del 10 agosto 2026 la latitanza di un uomo che da circa due mesi era riuscito a sottrarsi alla giustizia. L’operazione è stata brillantemente portata a termine dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo.

L’arrestato doveva scontare la pesante pena detentiva di oltre 3 anni per i reati di lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare, a seguito di un ordine di carcerazione emesso il 26 giugno 2026 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ancona.

Per sottrarsi alla cattura, il soggetto aveva attuato una serie di accorgimenti elusivi, cambiando ripetutamente domicilio nel corso degli ultimi due mesi per non farsi rintracciare. Tuttavia, le serrate e incessanti indagini condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di stringere il cerchio attorno ai suoi spostamenti e di individuare il suo ultimo rifugio in un appartamento di un parente.

Nonostante il ricercato avesse tentato un estremo tentativo di nascondersi sotto un letto per sfuggire all’arresto, l’accurata ispezione dei militari ha permesso di individuarlo, arrestarlo e associarlo alla Casa Circondariale di Ancona.

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