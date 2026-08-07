Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

EVENTI IN PRIMO PIANO SERRA SAN QUIRICO

Le Marche festeggiano l’Eclissi di Sole dopo 27 anni

Diwww.laltrogiornale.it

Ago 7, 2026

Il 12 agosto il concerto in vetta al Monte Murano, nel comune di Serra San Quirico. Promosso dal Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, con il patrocinio del comune, l’evento unisce musica, escursionismo e osservazione del cielo

SERRA SAN QUIRICO – Il 12 agosto la musica torna a risuonare tra i prati e i boschi di Monte Murano, trasformando la vetta in un palcoscenico naturale dove note e paesaggio si fondono in un’unica esperienza.

Giunto alla settima edizione, Murano Notte è promosso dal Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi con il patrocinio del Comune di Serra San Quirico (AN). L’evento propone un modo diverso di vivere la montagna, unendo un concerto dal vivo alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio, fino all’osservazione del cielo notturno.

È necessario iscriversi attraverso il portale parcogolarossa.it, scegliendo tra due modalità di partecipazione: chi preferisce vivere l’esperienza come escursione potrà ritrovarsi alle ore 16:00 presso il Chiostro del Complesso di Santa Lucia, sede del Parco, per essere accompagnato dalle guide lungo il percorso di salita; chi invece sceglie di raggiungere la vetta con mezzi propri potrà arrivare al parcheggio sommitale di Monte Murano entro le 18:30. Ad aprire il concerto alle ore 19:00 sarà il fisarmonicista e compositore Antonino De Luca, uno dei musicisti più raffinati del panorama contemporaneo, che intreccia repertorio classico e jazz.

Ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali, portando la sua musica in teatri e festival di prestigio. Seguirà un’apericena, su prenotazione, da gustare immersi nella natura. Al calare del sole, la serata si arricchirà di un momento dedicato all’osservazione del cielo notturno. Il 12 agosto, infatti, la luna scivolerà davanti al sole e porterà qualcosa che mancava da ventisette anni in Europa: un’eclissi totale di sole. Per chi desidera proseguire la serata, alle 22:30 partirà un’escursione guidata in notturna per il rientro a Serra San Quirico, con arrivo previsto intorno alla mezzanotte; in alternativa, sarà possibile pernottare in tenda nell’area dell’evento insieme alle guide del Parco e allo staff organizzativo.

La mattina seguente è prevista un’ulteriore escursione nella zona, con rientro a Serra San Quirico atteso per le ore 13:00 circa.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

IN PRIMO PIANO PESARO SPORT

Quando un marchio incontra una storia: nasce una nuova alleanza per il futuro della Vuelle

Ago 7, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MONDOLFO

Profondo cordoglio per la morte del grande cantautore Francesco Guccini 

Ago 7, 2026 www.laltrogiornale.it
CINGOLI CRONACA IN PRIMO PIANO

Famiglia in difficoltà, Fileni ha deciso di sostenere la sua permanenza in un’unità abitativa

Ago 7, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

EVENTI IN PRIMO PIANO SERRA SAN QUIRICO

Le Marche festeggiano l’Eclissi di Sole dopo 27 anni

7 Agosto 2026 www.laltrogiornale.it
IN PRIMO PIANO PESARO SPORT

Quando un marchio incontra una storia: nasce una nuova alleanza per il futuro della Vuelle

7 Agosto 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MONDOLFO

Profondo cordoglio per la morte del grande cantautore Francesco Guccini 

7 Agosto 2026 www.laltrogiornale.it
CINGOLI CRONACA IN PRIMO PIANO

Famiglia in difficoltà, Fileni ha deciso di sostenere la sua permanenza in un’unità abitativa

7 Agosto 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.