Le Marche festeggiano l’Eclissi di Sole dopo 27 anni

Il 12 agosto il concerto in vetta al Monte Murano, nel comune di Serra San Quirico. Promosso dal Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, con il patrocinio del comune, l’evento unisce musica, escursionismo e osservazione del cielo

SERRA SAN QUIRICO – Il 12 agosto la musica torna a risuonare tra i prati e i boschi di Monte Murano, trasformando la vetta in un palcoscenico naturale dove note e paesaggio si fondono in un’unica esperienza.

Giunto alla settima edizione, Murano Notte è promosso dal Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi con il patrocinio del Comune di Serra San Quirico (AN). L’evento propone un modo diverso di vivere la montagna, unendo un concerto dal vivo alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio, fino all’osservazione del cielo notturno.

È necessario iscriversi attraverso il portale parcogolarossa.it, scegliendo tra due modalità di partecipazione: chi preferisce vivere l’esperienza come escursione potrà ritrovarsi alle ore 16:00 presso il Chiostro del Complesso di Santa Lucia, sede del Parco, per essere accompagnato dalle guide lungo il percorso di salita; chi invece sceglie di raggiungere la vetta con mezzi propri potrà arrivare al parcheggio sommitale di Monte Murano entro le 18:30. Ad aprire il concerto alle ore 19:00 sarà il fisarmonicista e compositore Antonino De Luca, uno dei musicisti più raffinati del panorama contemporaneo, che intreccia repertorio classico e jazz.

Ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali, portando la sua musica in teatri e festival di prestigio. Seguirà un’apericena, su prenotazione, da gustare immersi nella natura. Al calare del sole, la serata si arricchirà di un momento dedicato all’osservazione del cielo notturno. Il 12 agosto, infatti, la luna scivolerà davanti al sole e porterà qualcosa che mancava da ventisette anni in Europa: un’eclissi totale di sole. Per chi desidera proseguire la serata, alle 22:30 partirà un’escursione guidata in notturna per il rientro a Serra San Quirico, con arrivo previsto intorno alla mezzanotte; in alternativa, sarà possibile pernottare in tenda nell’area dell’evento insieme alle guide del Parco e allo staff organizzativo.

La mattina seguente è prevista un’ulteriore escursione nella zona, con rientro a Serra San Quirico atteso per le ore 13:00 circa.

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