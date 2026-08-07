Quando un marchio incontra una storia: nasce una nuova alleanza per il futuro della Vuelle

di GIUSEPPE CRISTINI

PESARO – Ci sono partnership che nascono da un contratto e altre che nascono dalla condivisione di valori. La nuova collaborazione della Vuelle Basket racconta proprio questo: l’incontro tra un’impresa, la CMT Orange Tools della famiglia Tommassini, una squadra e una città che nella pallacanestro ha costruito una parte della propria identità.

Dietro ogni azienda ci sono persone, sacrifici e una storia imprenditoriale. La scelta della famiglia Tommassini di affiancare il proprio nome alla Vuelle rappresenta la volontà di essere parte attiva di un progetto sportivo e territoriale, riconoscendo nel basket un linguaggio capace di unire generazioni, imprese e comunità.

Una sponsorizzazione che nasce dalla passione

L’accordo, della durata di una stagione sportiva, nasce prima di tutto dalla passione.

«È stata proprio la passione per il basket a convincermi ad entrare nella famiglia Vuelle» ha spiegato Tommassini. «Cercherò di impegnarmi al massimo per rispettare gli obiettivi che ci siamo prefissati. Mi piace fare le cose seriamente e mi piace vincere. Sono convinto, inoltre, che Pesaro possa contare sul pubblico più bello d’Italia, una risorsa straordinaria che saprà essere il nostro sesto uomo.»

Parole che raccontano un modo di intendere la sponsorizzazione non come semplice investimento pubblicitario, ma come partecipazione autentica ad un progetto sportivo.

La Vuelle come patrimonio della città

Per Pesaro la pallacanestro non è mai stata soltanto una disciplina sportiva.

È memoria collettiva, passione, appartenenza. La maglia biancorossa ha accompagnato generazioni di tifosi e continua a rappresentare uno dei simboli più forti dell’identità cittadina.

Chi sceglie oggi di sostenere la Vuelle entra inevitabilmente a far parte di questa storia.

Il lavoro di squadra

Nel corso della presentazione, l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda ha voluto sottolineare il valore di tutta la rete che sostiene quotidianamente il club.

Parole di sincero ringraziamento sono state rivolte ai soci del Consorzio, agli sponsor che continuano a credere nel progetto e ai tifosi, definiti la vera linfa della società e gli alleati più importanti per affrontare il futuro.

Una visione che mette al centro il concetto di squadra non soltanto sul parquet, ma anche fuori dal campo.

Il ruolo del Consorzio

Se oggi la CMT Orange Tools è diventata Title Sponsor della Vuelle, molto del merito va anche al lavoro silenzioso e determinato del presidente del Consorzio Franco Arceci, che da tempo opera per rafforzare il rapporto tra il mondo imprenditoriale e la società biancorossa.

Accanto a lui, un ruolo importante lo ha svolto anche Andrea Valli, figura storica dell’ambiente pesarese e che, secondo molti, potrebbe presto tornare ad assumere un ruolo di primo piano nella governance della società.

Sono quelle persone che, spesso lontano dai riflettori, costruiscono le condizioni perché i progetti possano diventare realtà.

La nuova sfida

La nuova partnership nasce quindi con un obiettivo che va oltre la visibilità del marchio.

Vuole contribuire alla crescita della società, consolidare il progetto sportivo e accompagnare la Vuelle in un percorso di rilancio fondato su serietà, competenza e programmazione. Le basi sembrano esserci tutte.

La mia considerazione finale

La vera forza di una sponsorizzazione non si misura soltanto nello spazio occupato su una maglia, ma nello spazio che riesce a conquistare nel cuore delle persone, come avvenne negli anni della grande Scavolini.

Quando un’impresa, una squadra e una città camminano nella stessa direzione nasce qualcosa che va oltre lo sport: nasce appartenenza.

Ed è proprio questa la sensazione emersa oggi. Una società che programma, imprenditori che credono nel progetto, un Consorzio che continua a lavorare con discrezione e una tifoseria che non ha mai smesso di amare questi colori.

Da innamorato della pallacanestro pesarese, però, mi concedo un auspicio: vedere questa straordinaria città tornare già il prossimo anno nel campionato di Serie A1, anticipando i tempi del progetto.

Perché Pesaro, il suo pubblico e la sua storia meritano di tornare là dove sono sempre stati: tra le grandi del basket italiano.

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