L’estate lirica di Recanati entra nel vivo: dopo la masterclass arriva la suggestiva “Misatango”

Secondo appuntamento per la rassegna “VADO FUORI ALL’APERTO…”. Il 10 luglio alle ore 21 nella Chiesa di San Domenico va in scena la celebre opera di Martín Palmeri che unisce liturgia latina e Tango Nuevo

RECANATI – Prosegue con grande successo la rassegna estiva “VADO FUORI ALL’APERTO…” (citazione dalla Cavalleria rusticana di Mascagni) firmata dall’Associazione Beniamino Gigli.

Venerdì 10 luglio, alle ore 21.00, la storica cornice della Chiesa di San Domenico ospiterà un evento unico nel suo genere: la celebre Misatango del M° Martín Palmeri.

Nata da una geniale collaborazione con l’Associazione Concetto Armonico APS, quest’opera rappresenta un’insolita e straordinaria ibridazione artistica. Il testo unisce la solennità della liturgia cristiana in latino con l’intensità passionale del Tango Nuevo. Si tratta di un linguaggio musicale vibrante e originale, dove la drammaticità del tango diventa uno strumento per amplificare l’intensità espressiva della preghiera.

La serata si preannuncia di respiro globale grazie a un organico artistico d’eccezione. Sul palco saliranno il Coro Internazionale del Quebec, il pianista Lorenzo Di Bella, Giampaolo Costantini al bandoneón e il mezzosoprano Mina De Santis.

L’International Choir of Quebec è un ensemble vocale con sede a Montréal, strettamente collegato ai cori della Société philharmonique du Nouveau Monde (SPNM), tutti diretti dal direttore d’orchestra e direttore artistico Michel Brousseau. Pur mantenendo una propria identità distinta, il coro riunisce principalmente cantori provenienti da questi ensemble affiliati. Dedicato alla presentazione del grande repertorio corale e orchestrale sulla scena internazionale, l’International Choir unisce coristi appassionati attorno a opere di ampio respiro, eseguite con orchestra e solisti professionisti. Fin dalla sua fondazione, l’ensemble ha effettuato numerose tournée in Europa e negli Stati Uniti, eseguendo opere come il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart, i Carmina Burana di Carl Orff, oltre ad altri grandi capolavori del repertorio corale. Grazie alla sua struttura unica, l’International Choir riunisce cantori provenienti da contesti e regioni diverse, rendendo possibili produzioni artistiche di grande portata e favorendo al tempo stesso significativi scambi culturali e artistici a livello internazionale.

Il direttore d’orchestra, direttore di coro e pianista canadese Michel Brousseau è Direttore Artistico della Société philharmonique du Nouveau Monde, che riunisce l’Orchestre philharmonique du Nouveau Monde e i suoi cori a Montréal, nelle Lower Laurentians e a Ottawa, oltre alla Ottawa Chinese Choral Society. Dirige inoltre Maestro International, un’organizzazione dedicata alla produzione di concerti e tournée internazionali, in particolare sotto il nome di Chœur international. Sotto la sua direzione sono state realizzate numerose tournée in Italia (compresa la Sicilia), negli Stati Uniti, in Francia, Romania, Scozia, Inghilterra, Austria e Repubblica Ceca. La sua carriera lo ha inoltre portato a dirigere in diversi Paesi, tra cui Bulgaria, Ucraina e Regno Unito, e ad esibirsi in prestigiose sale da concerto come il National Arts Centre di Ottawa, la Maison Symphonique de Montréal, il Teatro di San Carlo di Napoli e la Carnegie Hall di New York.

Diplomato presso il Conservatoire de musique de Montréal, dove ha ottenuto all’unanimità il Primo Premio in pianoforte, ha successivamente perfezionato gli studi di direzione d’orchestra con illustri maestri. Finalista nel 2005 del Luigi Mancinelli International Opera Conducting Competition, ha inoltre ricevuto il Grand Prix del Conseil des arts et des lettres du Québec per il suo contributo artistico alla regione delle Laurentides.

Riconosciuto per il suo impegno nella valorizzazione del repertorio musicale, Michel Brousseau si distingue in particolare per aver riportato all’attenzione del pubblico opere poco conosciute, tra cui quelle del compositore francese Théodore Dubois, eseguite sia in Europa sia in Nord America e incise per l’etichetta discografica ATMA Classique. Prosegue tuttora un’intensa attività artistica sia come direttore d’orchestra sia come pianista, guidato da una visione musicale rigorosa e al tempo stesso ispirata.

Mina De Santis, mezzi soprano, studia sotto la guida del Maestro Doriana Giuliodoro presso la Scuola Civica di Musica “Beniamino Gigli” di Recanati. Nel corso degli anni ha accumulato una vasta esperienza sia nel canto corale che nel canto da solista coprendo ruoli da mezzosoprano e contralto, partecipando a diverse rassegne e concerti. E’ stata impegnata nella stagione lirica con il Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini. Recente è la partecipazione alla V stagione di musica classica di Porto Sant’Elpidio dove ha cantato brani tratti dalle opere di Mozart Le nozze di Figaro e Così fan tutte. Fa parte della Piccola Compagnia della Lirica dell’Associazione Beniamino Gigli.

Ultimo allievo del pianista russo Lazar Berman, Lorenzo Di Bella si è aggiudicato nel 2005 il primo premio e medaglia d’oro al concorso pianistico Horowitz di Kiev.

Per meriti artistici nel 2006 gli è stato consegnato in Quirinale dall’ex Presidente Ciampi il Premio Sinopoli, in memoria dell’omonimo direttore d’orchestra, scomparso nel 2001.

Nel 1995 si è aggiudicato il Premio Venezia, il più importante concorso nazionale a seguito del quale ha tenuto recital per le maggiori società concertistiche italiane.

Un appuntamento imperdibile che conferma la vocazione di Recanati come centro di sperimentazione culturale e di attrazione per la grande musica internazionale.

Pianista e bandoneonista romano, Giampaolo Costantini si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Perugia prima di dedicarsi, a partire dagli anni Novanta, allo studio approfondito del tango e della musica di Astor Piazzolla. Dal 2007 ha consacrato la sua attività artistica esclusivamente al bandoneón, diventando un punto di riferimento per questo strumento in Italia. Fondatore dello storico ensemble Vox ‘900, vanta prestigiose collaborazioni con formazioni internazionali – tra cui l’Orquesta Típica Alfredo Marcucci, Tango Spleen e Hyperion Ensemble – e registrazioni per importanti emittenti radiotelevisive come Radio RAI e RAI Due.

Dopo il debutto affidato al concerto dei talentuosi partecipanti alla masterclass di alto perfezionamento del Maestro Maurizio Comencini, il cartellone di #ESTATELIRICARECANATI2026 entra nel vivo con il suo attesissimo secondo appuntamento. La manifestazione, che gode del prestigioso patrocinio del Comune di Recanati e dell’Ente Nazionale Attività Culturali (ENAC), e il sostegno della BCC di Recanati, propone un viaggio nei luoghi più suggestivi della città, fondendo sperimentazione internazionale e tradizione.

Per le prenotazioni ad ingresso gratuito è possibile inviare un messaggio Whatsapp o chiamare il 320 9127249.

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