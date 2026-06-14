Un morto e quattro feriti in un incidente avvenuto all’Aspio

ANCONA – I Vigili del fuoco stamattina poco prima delle 6, sono intervenuti nella frazione Aspio per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

A seguito dell’urto, una delle vetture ha preso fuoco. La squadra di Ancona ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla successiva messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’intervento.

I Vigili del fuoco hanno inoltre prestato assistenza al personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso.

Il bilancio dell’incidente è, purtroppo, di una persona deceduta e quattro feriti.

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