A Mombaroccio la sede dell’Avis intitolata ai fratelli Vittorio e Navario Iacucci / FOTO

MOMBAROCCIO – Grande, nutrita, e commovente partecipazione, oggi, in piazza Barocci, a Mombaroccio, nella sede dell’Avis comunale, in occasione della intitolazione della stessa sede ai 2 presidenti scomparsi, i fratelli Iacucci, Vittorio e Navario.

Alla presenza del sindaco Emanuele Petrucci, del vice sindaco Marco Spinaci, della capogruppo di maggioranza avvocato Michela Marsili, della presidentessa dell’Avis comunale di Mombaroccio, del presidente provinciale Avis, dottor Hernan Graziano, di Padre Rudy Fraticelli, per la benedizione, (tra l’altro è anche un donatore), di molti donatori e cittadini di tutte le età, si è svolta la bella e suggestiva cerimonia.

Il sindaco, il presidente provinciale, la presidentessa dell’Avis comunale, hanno espresso tutti, unanimemente, parole di elogio e di riconoscimento nei confronti dei 2 fratelli Iacucci per il lavoro svolto, da loro, negli oltre 45 anni di volontariato.

Un plauso particolare e caloroso, è stato rivolto anche agli oltre 50 donatori, che nell’anno 2025 hanno “erogato” ben 86 donazioni, che, per il corrente anno, si prevede di superare.

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