Residenze Dorica e Conero, al via un progetto con AI e Realtà immersiva

ANCONA – Le Residenza Anni Azzurri Dorica e Conero hanno avviato il progetto pilota VirtualMentis con cui, grazie alla realtà immersiva, gli ospiti possono viaggiare virtualmente e stimolare memoria, emozioni e socialità.

Con il passare degli anni, infatti, isolamento, difficoltà motorie e riduzione delle occasioni di scoperta possono incidere profondamente sulla qualità della vita delle persone anziane e il progetto in corso nelle due residenze anconetane da ai loro ospiti l’opportunità di vivere un’esperienza sorprendente: indossando un visore di realtà virtuale possono ritrovarsi, in pochi istanti, in luoghi lontani e affascinanti grazie a filmati reali a 360 gradi ad alta definizione.

Si tratta di un progetto pilota delle due Residenze Anni Azzurri KOS, in collaborazione con VirtualMentis, giovane realtà imprenditoriale nata nel territorio dorico che lavora sull’utilizzo della realtà immersiva in ambito sociale e sanitario.

E allora c’è chi passeggia sulla Grande Muraglia Cinese, chi si immerge tra i fondali tropicali o partecipa a un safari nella savana africana, e molto altro, potendo vivere non una semplice visione passiva ma vivere la sensazione di essere realmente presente in quel luogo.

Per molti ospiti è una piccola avventura, per altri è un modo per tornare con la mente in luoghi visitati anni prima. Spesso emergono ricordi, racconti di viaggi lontani nel tempo, aneddoti condivisi con altri residenti o con i familiari che partecipano alle sessioni, con l’esperienza che diventa un’occasione di relazione: ciò che si vede nel visore diventa materia di conversazione, stimolo per raccontare e ascoltare storie.

Per questo la realtà immersiva viene oggi considerata un supporto promettente nel contrasto ad alcuni effetti del declino cognitivo, con benefici osservati anche sul piano dell’umore, della partecipazione e del benessere generale.

“Il progetto, dunque, attiva memorie, emozioni, relazioni e crea occasioni di stimolo cognitivo, relazione e benessere”, dice la Direttrice Angelica Sabbatini.

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