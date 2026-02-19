Rami pericolanti lungo una strada, pronto intervento dei Vigili del fuoco

MONTECAROTTO – I Vigili del fuoco questa mattina poco dopo le 12:30 sono intervenuti in contrada Fossato, per la presenza di rami pericolanti su strada pubblica.

La squadra di Arcevia, intervenuta con due automezzi, ha provveduto al taglio delle parti pericolose mediante l’utilizzo di motosega e con l’ausilio della scala italiana, mettendo in sicurezza l’area interessata.

