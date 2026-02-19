Auto si scontra con un autobus, il conducente soccorso e portato in ospedale

URBINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 15:30 in via Urbinate, località Ponte Armellina, per un incidente stradale tra un’autovettura ed un autobus.

La squadra di Urbino ha provveduto all’estrazione del conducente dell’auto, in collaborazione con il personale sanitario del 118. L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale di Pesaro.

Illeso il conducente dell’autobus, che al momento dell’incidente stava rientrando in deposito e non trasportava passeggeri.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e i rilievi del caso eseguiti dai Carabinieri.

