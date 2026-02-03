Accordo per l’ex caserma Paolini: a Fano un nuovo polo per la tutela del patrimonio archeologico

FANO – Firmato l’accordo tra il dottor Pierpaolo Russo, Direttore Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio, e il dottor Andrea Pessina, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, con la consegna al Ministero di parte dell’immobile dell’ex caserma di fanteria “Paolini” di Fano.

Il recupero della struttura, collocata in modo strategico in prossimità del centro storico, permetterà di dotare la città di Fano e il suo territorio di un nuovo magazzino moderno e adeguato alle nuove e crescenti esigenze di conservazione dei reperti provenienti dal territorio fanese, con particolare attenzione per quelli dei recenti scavi dei resti della basilica vitruviana in piazza Costa.

Le opere di manutenzione straordinaria per l’adeguamento funzionale della struttura, che verranno sostenute dal Ministero della Cultura con una spesa di circa 300.000 euro, permetteranno di creare spazi polivalenti dedicati al restauro ma anche per esposizioni temporanee aperte al pubblico.

Una realtà quindi in grado di coniugare la conservazione dei reperti e la necessità di condividere la conoscenza del patrimonio culturale con la comunità e le istituzioni che la rappresentano, esigenze ormai imprescindibili per una città che, anche alla luce delle ultime importanti scoperte legate al genio di Vitruvio, si presenta come uno spazio aperto e vivo in cui convivono, senza soluzione di continuità, gli elementi del mondo antico e le esigenze della modernità

