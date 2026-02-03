A Maiolati Spontini un incontro con esperti sul tema “Il lupo. Natura, sicurezza, responsabilità”

MAIOLATI SPONTINI – L’Amministrazione comunale promuove un incontro informativo sulla questione della presenza del lupo nel nostro territorio. Sarà un confronto, alla presenza di esperti, che servirà anche a fornire indicazioni pratiche sui comportamenti e sulle norme di sicurezza da adottare in caso di avvistamento. L’incontro, dal titolo “Il lupo. Natura, sicurezza, responsabilità”, si terrà venerdì 6 febbraio, alle ore 21, alla biblioteca “La Fornace” di Moie.

Ad introdurre il tema sarà il sindaco facente funzioni Sebastiano Mazzarini. Seguiranno gli interventi di Marco Antonelli, responsabile del settore “Grandi carnivori” del WWF Italia, che dibatterà su “Il ritorno del lupo in pianura: dalla conoscenza alla coesistenza”, e di Jacopo Angelini, faunista componente del Consiglio direttivo del Parco regionale della Gola della Rossa e Frasassi ed ex presidente del Comitato tecnico scientifico del Parco, che parlerà de “La presenza del lupo in provincia di Ancona: convivenza tra uomo e lupo”. Sarà presente anche il Comandante del Nuclo Forestale di Jesi/San Marcello dei Carabinieri, il brigadiere Luca De Leoni Vitale.

Il sindaco facente funzioni Mazzarini osserva come «il tema della presenza del lupo richiede informazioni corrette, responsabilità e conoscenza del tema. Affrontare la questione con serietà significa, quindi, tutelare la sicurezza dei cittadini e promuovere una convivenza consapevole con l’ambiente, basata su dati scientifici e comportamenti adeguati indicati dai professionisti del settore».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati