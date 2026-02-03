A Montemarciano motus protagonisti nel weekend di Tok Tok

Sabato e domenica il laboratorio di drammaturgia per la scena con la compagnia teatrale romagnola. Domenica 8 febbraio nuovo appuntamento con Caffè Tok Tok a ingresso libero con Gilberto Santini

MONTEMARCIANO – Un fine settimana all’insegna del grande teatro e della formazione a Montemarciano con TOK TOK – Bussare alle Marche, il progetto che apre ai giovani under 35 le porte dei mestieri dello spettacolo dal vivo, intrecciando formazione, territorio e comunità. Ideato dalla compagnia Asini Bardasci di Filippo Paolasini, TOK TOK è finanziato dalla Regione Marche – Politiche giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, attraverso il FNPG 2023, e trova casa nel Comune di Montemarciano.

Il weekend di TOK TOK si apre sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 con il laboratorio di drammaturgia per la scena condotto dalla compagnia Motus, una delle realtà più visionarie del teatro contemporaneo internazionale. Un percorso pratico e creativo dedicato alle tecniche della drammaturgia contemporanea e ai processi di scrittura per la scena, che ha registrato un altissimo numero di adesioni ed è attualmente sold out, a conferma del forte interesse suscitato dal progetto.

A completare il fine settimana sarà domenica 8 febbraio, dalle 18.00 alle 19.30, il nuovo Caffè Tok Tok nel foyer del Teatro Alfieri, a ingresso libero, con Gilberto Santini, direttore di AMAT. Un incontro informale e aperto alla cittadinanza per confrontarsi sul sistema dello spettacolo dal vivo, sulle dinamiche della programmazione culturale e sul ruolo delle reti territoriali, andando oltre la scena e scoprendo il lavoro che rende possibile una stagione teatrale.

Il weekend con Motus e Santini conferma TOK TOK come uno spazio di formazione, dialogo e partecipazione, capace di mettere in relazione giovani, professionisti e comunità attraverso il teatro e i suoi mestieri.

Il calendario completo degli appuntamenti e tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sui canali ufficiali di TOK TOK – Bussare alle Marche.

