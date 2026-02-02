Udc soddisfatta del nuovo presidio sanitario che si sta costruendo a Cagli

CAGLI – Gli organi di informazione locale ed i social hanno riportato la notizia che nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo al cantiere del nuovo presidio sanitario che sta per essere completato nel territorio del comune di Cagli, a poche centinaia di metri dalla superstrada Flaminia, facilmente raggiungibile da Acqualagna, Cantiano, Frontone e tutti i comuni del territorio. La visita era stata fatta dell’assessore regionale alle infrastrutture.

L’Udc di Cagli, a tal proposito, ha rilasciato un comunicato nel quale ricorda di aver “appreso con piacere le notizie riguardo l’avanzamento dei lavori sulla nuova struttura che ospiterà Casa di Comunità ed Ospedale di Comunità visto che la nuova sede, una volta completata, sarà a servizio delle esigenze della collettività del Catria e Nerone e non solo”.

La nota del partito centrista prosegue: “L’assessore regionale Francesco Baldelli ha partecipato al sopraluogo accompagnato dal sindaco di Cagli ed ha rilasciato delle dichiarazioni incoraggianti riguardo i servizi che potranno essere ospitati per avere un presidio filtro tra il territorio e gli ospedali della provincia ed alleviare così anche il peso sui pronto soccorso.

Ha inoltre comunicato che al piano terra sono già in corso i lavori per ospitare gli ambulatori mentre nel piano superiore verranno ospitate le degenze.

Il sindaco di Cagli ha ricordato anche che, da parte della Regione, è stato concesso un finanziamento di quattro milioni in due rate per il 2026 ed il 2027 che serviranno per la messa in sicurezza del vecchio Angelo Celli che, per decenni, aveva ospitato l’Ospedale”.

Il comunicato prosegue: “La sezione Udc di Cagli da parte sua sta continuando come negli anni passati ad interessarsi delle problematiche della sanità nelle zone interne e lo ha fatto interessando i vari esponenti dell’Udc come i coordinatori regionale e provinciale Antonio Saccone e Vittoriano Solazzi ed in particolare con i consiglieri regionali del partito Dino Latini (che la scorsa consigliatura era Presidente del Consiglio regionale) ed ora con Il Consigliere Luca Marconi eletto nelle ultime elezioni.

“La sanità è un servizio primario per la collettività – prosegue il comunicato – e le forze politiche debbono impegnarsi a non lasciare indietro nessuno in particolare nelle aree interne o periferiche verso le quali va data una attenzione particolare evitando ad esempio doppioni di servizi a pochi chilometri di distanza in altre realtà certo importanti che però tolgono risorse e personale ai presidi sanitari minori sui quali però gravitano tante persone le quali giustamente reclamano gli stessi diritti di aree più avvantaggiate dalle politiche miopi del passato che hanno concentrato quasi tutto solo su determinate zone determinando un intasamento al quale ora, come sembra, si spera venga posto rimedio”.

Nella foto: il sindaco di Cagli Alessandri e l’assessore regionale Baldelli

