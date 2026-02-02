Sono iniziati i lavori di rifacimento della rete fognaria in via Montefeltro

PESARO – Sono iniziati i lavori di rifacimento della rete fognaria (fognatura bianca) in via Montefeltro, nella zona di Torraccia. L’intervento, atteso da anni, servirà a prevenire i ristagni d’acqua che spesso causano allagamenti nelle abitazioni circostanti.

Questa mattina il sindaco Andrea Biancani si è recato sul posto per l’avvio del cantiere, sottolineando: «Si tratta di un intervento necessario, che migliorerà in modo significativo la sicurezza della zona e l’efficienza della rete fognaria, riducendo criticità e disagi per i residenti».

Il sindaco ha aggiunto: «Si tratta di un investimento di circa 50mila euro per un intervento che interessa circa 75 metri di strada. L’obiettivo è conclude i lavori entro due settimane, ma se le condizioni meteo saranno favorevoli e la ditta procederà secondo programma, la conclusione potrebbe avvenire in 10 giorni. Consapevoli del disagio – ha aggiunto Biancani –, ci siamo già interfacciati con la ditta affinché proceda quanto prima alla conclusione dei lavori».

I prossimi lavori sul territorio:

«A partire dal mese di marzo prenderanno il via ulteriori interventi di asfaltatura in città, mentre a metà febbraio avvieremo anche i lavori in strada Angelo Custode. Quest’ultimo è un intervento atteso e necessario, dal valore complessivo di 252mila euro, che riguarda un tratto di carreggiata di circa 40 metri, danneggiato da una frana provocata dall’emergenza maltempo che ha colpito il territorio nel 2024. L’opera consentirà di risolvere una criticità rilevante, restituendo sicurezza a chi vive e transita quotidianamente lungo questa strada, collegamento strategico tra il Quartiere 7 e il Quartiere 3».

Infine, il sindaco ha concluso: «Come amministrazione siamo presenti e impegnati a portare avanti le priorità legate alle manutenzioni, in particolare quelle sulla viabilità e sulla rete stradale, con l’obiettivo di garantire sicurezza e qualità dei servizi su tutto il territorio».

