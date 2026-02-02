eClips: una performance video musicale al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo

SAN LORENZO IN CAMPO – Venerdì 6 febbraio alle ore 18, il Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo ospita eClips, performance video musicale a ingresso libero con prenotazione consigliata.

eClips è una creazione che intreccia musica originale e immagini video per dare forma a un viaggio di ricerca interiore. La performance si muove lungo una linea poetica ed evocativa che attraversa il buio come spazio necessario di trasformazione: solo entrando nelle zone d’ombra dell’essere umano può infatti emergere, lentamente, una nuova luce. Le difficoltà, le paure e le angosce che accompagnano ogni cambiamento rendono il cammino tortuoso, ma allo stesso tempo liberatorio. Un percorso che, affrontato con consapevolezza e determinazione, restituisce risposte alle domande che ci hanno messi in cammino e ne genera di nuove, aprendo a una ricerca continua.

Protagonisti della performance sono Paolo Mazzanti e Nicholas Peruzzo, interpreti e musicisti di un progetto che nasce da un’idea condivisa con Enrico Carli e Ilaria Ferretti. Le musiche e i testi sono firmati da Paolo Mazzanti, con arrangiamenti di Paolo Mazzanti e Nicholas Peruzzo. Il montaggio video è curato da Ilaria Ferretti e Paolo Mazzanti, mentre le fotografie sono di Ilaria Ferretti.

Elemento centrale del progetto è il dialogo tra suono e immagine: la musica non accompagna semplicemente il video, ma ne diventa struttura narrativa, generando un’esperienza immersiva che invita lo spettatore a un ascolto profondo e a una visione attiva.

L’evento prevede inoltre la partecipazione degli studenti del Liceo “E. Medi” di Senigallia ed è realizzato nell’ambito del progetto PerformArti, finanziato dalla Regione Marche – Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (FNPG 2023).

Partner del progetto sono Collettivo Collegamenti APS, Confluenze APS e Associazione Teatrale Rumori Fuori Scena, con il supporto del Comune di San Lorenzo in Campo.

La partecipazione è gratuita; è consigliata la prenotazione online al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/eclips-performance-video-musicale-tickets-1980101966284

