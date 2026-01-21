Entusiasmo e partecipazione al concorso di cucina Lady Chef e Miglior allievo Marche 2026    

LORETO – Entusiasmo e partecipazione alla fase regionale Marche per accedere al Campionato Italiano FIC categorie Lady Chef e Miglior Allievo Istituti Alberghieri. A trionfare tra le Ladychef Mascia Luciani con ‘Armocromia d’inverno’. Come Miglior Allievo Marche è risultato vincitore Luca Roccoli con

‘Nebbia nel bosco: tataki di baccala e tartufo nero di Acqualagna’ dell’ IPSSAR G.Celli di Piobbico. Luca è stato preparato dallo Chef Prof. Roberto Dormicchi.

Il campionato, giunto alla undicesima edizione, è organizzato dall’ Unione Regionale Cuochi Marche e partecipato da 7 Istituti alberghieri delle Marche che ne hanno preso parte con i loro allievi di cucina.

La fase regionale è andata in scena oggi all’Istituto Einstein Nebbia di Loreto nella cucina didattica della scuola. Entrambi i vincitori hanno ottenuto l’accesso alle finali dei Campionati Italiani della Cucina che si svolgeranno domenica 15 Febbraio presso i padiglioni della Fiera di Rimini allestiti dalla Federazione Italiana Cuochi.

La giuria era composta dai giudici Chef Lorenzo Alessio che proviene dalla Calabria e Chef Giuseppe Potenzano che proviene dalla Puglia, entrambi appartenenti alla Federazione Italiana Cuochi.

L’Unione Regionale Cuochi Marche attraverso il suo Presidente Luca Santini, ringrazia il Dirigente Francesco Lucantoni per la rinnovata disponibilità ad ospitare l’evento e tutti quanti tra docenti ed alunni hanno lavorato per la buona riuscita del contest. Simone Baleani, Vice Presidente di Unione Regionale Cuochi Marche, ringrazia le autorità civili e militari intervenute a testimoniare la loro vicinanza al mondo della formazione scolastica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati