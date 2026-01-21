A Sant’Ippolito una serata di sensibilizzazione sulla dialisi

SANT’IPPOLITO – Venerdì 23 gennaio alle 21.00, presso la BiblioS – Biblioteca Comunale di Sant’Ippolito, si terrà un incontro intitolato Cara Clara. Come ti racconto la mia dialisi, a cura di Lorenzo Suigi, un videomaker che ha pensato di condividere la sua esperienza personale con altri pazienti. La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Sant’Ippolito e la Pro loco.

Con l’intento di dare voce, chiarezza e sicurezza a chi affronta la dialisi o si prepara al trapianto, Lorenzo ha creato il Progetto Clara, nato con una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal basso. L’obiettivo è quello di costruire una vera e propria libreria di risorse gratuite, un archivio di video che rispondano a tutte le domande frequenti di un paziente dialitico o in predialisi, per costruire un punto di riferimento unico per chi affronta dialisi o trapianto, affinché nessun paziente si senta più solo.

Il progetto prevede anche di intervistare medici, psicologi e pazienti reali per dare voce a una comunità intera, creando un racconto corale. La serata di venerdì 23 gennaio sarà incentrata sull’esperienza personale di Lorenzo, si parlerà della terapia della dialisi peritoneale non dal punto di vista medico, ma di vita vissuta, storie di quotidianità. Il tutto con un pizzico di ironia.

Lorenzo Suigi, 34 anni, è un videomaker e un social media strategist. Ha affrontato il percorso di dialisi per quattro anni e nell’ultimo anno anche quello del trapianto di rene. Ha dato vita al Progetto Clara per dare una voce alternativa sul mondo della dialisi peritoneale: quella del punto di vista del paziente. Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito: www.produzionidalbasso.com/project/il-progetto-clara.

Info: BiblioS – Biblioteca Comunale di Sant’Ippolito – Viale Leopardi – Sant’Ippolito – cel. 3517340503, mail: biblioteche.cometa@gmail.com – www.sistemabibliotecariocometa.it – facebook.com/biblioteche.cometa – instagram.com/cometa_biblioteche

