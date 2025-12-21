Mta Jesi protagonista alla festa 2025 della Fitp Marche

JESI – Si è svolta stamattina a Portonovo (Ancona), la festa annuale della FITP Marche, con i protagonisti di un’annata da incorniciare per il tennis marchigiano.

Alla presenzia di Andrea Bolognesi, Presidente del Comitato Regionale, e del Consigliere Nazionale Emiliano Guzzo, sono stati premiati atleti, circoli e tutte le persone che con impegno e passione hanno contribuito alla crescita del movimento regionale anche in questo anno ricco di risultati.

Protagonisti della giornata i tennisti e lo staff tecnico del MTA Jesi.

Premiati Alice Savoretti, fresca Tecnica Nazionale, con Jennifer Ruggeri e Angelica Raggi, rispettivamente n° 316 e 572 del ranking WTA (Women’s Tennis Association); Penelope Di Concetto, campionessa regionale U11; Maria Silvia Marasca, campionessa regionale U16, vincitrice del derby MTA contro la compagna di team Valentina Pasquinelli lo scorso luglio; infine, per il settore giovanile, Martina Coppari e Guglielmo Ferranti.

“Una bellissima giornata per l’MTA – afferma Massimiliano Albarella, responsabile settore tennis e head coach – un riconoscimento per il grande lavoro svolto da tutta la struttura e il team agonistico e pro, un ulteriore stimolo a fare sempre meglio. Ringrazio davvero tutti, siamo pronti con immutato entusiasmo e determinazione al 2026”.

